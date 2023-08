¿Cómo invierte Warren Buffett y porqué sus consejos siguen siendo válidos en 2023?

Warren Buffet está considerado uno de los mejores inversores del mundo. Apodado como el "Oráculo de Omaha" por su habilidad a la hora de invertir en medio de la volatilidad del mercado, es uno de los hombres más ricos del mundo precisamente por las ganancias generadas a partir de sus inversiones. Pese a su edad -está a punto de cumplir 93 años- continúa al frente de Berkshire Hathaway como director ejecutivo y sus juntas directivas son una cita de referencia para cualquier inversor.

A la última, celebrada en el mes de mayo, acudieron decenas de miles de asistentes procedentes de todo EEUU y también desde el extranjero. Buffett –junto a su mano derecha Charlie Munger, vicepresidente de la compañía- presentó los resultados trimestrales y la aprobación de las cuentas de 2022 del holding, pero sus palabras, un año más, sirvieron de reflexión para los inversores.

Buffett abordó temas de actualidad, como el auge de la inteligencia artificial (IA), sobre la que comentó lo siguiente: "Se verá mucha más robótica en el mundo, aunque sigo siendo escéptico sobre algunas de las exageraciones en la IA. Lo que está claro es que no se podrá desinventar". Pero donde se ve realmente las opiniones de inversión del director ejecutivo de Berkshire Hathaway es en sus inversiones. El holding anunció que su beneficio neto del primer trimestre (enero-marzo) ascendió a 35.500 millones de dólares con las siguientes inversiones.

Apple, su principal inversión

Cerca del 77% del valor de su cartera en bolsa se concentra en cinco empresas y Apple es de largo la de mayor valor. Representa el 46% de su cartera con 151 millones de dólares. Buffett invierte en la tecnológica desde 2016 y su pese ha ido a más como una apuesta clara. "Apple es diferente a los otros negocios que poseemos. No entiendo el iPhone en absoluto, pero entiendo el comportamiento del consumidor. Cuando tienen que renunciar a un segundo automóvil o renunciar a su iPhone, renunciarían a su segundo automóvil", señaló el pasado mes de mayo.

Invierta como los mejores en eToro Imite las acciones de otros inversores de eToro en tiempo real con CopyTrader™ Empiece a invertir Copiar a un inversor no equivale a un consejo de inversión. El valor de sus inversiones puede aumentar o disminuir. Su capital está en riesgo.

Es uno de los “gigantes" de su cartera cotizada junto a Bank of America, American Express Company, Chevron y Coca-Cola. Su inversión en Bank of America asciende a 29.500 millones de dólares y en la financiera American Express Company, 25.000 millones. Por su parte, en Coca-Cola posee acciones por valor de 24.800 millones y en la petrolera Chevron, 21.600 millones.

Berkshire ha concentrado sus inversiones en la industria financiera en un puñado de grandes bancos estadounidenses, junto a Bank of America está Citigroup, así como en compañías de tarjetas de crédito, incluidas American Express, Visa y Mastercard. Además, en el primer trimestre de 2023 reforzó su apuesta por el sector financiero con una inversión de casi 1.000 millones de dólares en Capital One, un banco centrado en las tarjetas de crédito. Mientras, el conglomerado de inversiones que lidera Buffett abandonó sus participaciones en US Bancorp y Bank of New York Mellon.

Su apuesta por el sector energético se incrementó con su posición en la petrolera Occidental Petroleum. En el primer trimestre del año, los últimos datos publicados, Buffett también siguió aumentando su participación tras comenzar a comprar acciones en plena crisis energética. Pese al buen año 2022, en el último trimestre su beneficio cayó significativamente.

Y uno de los últimos movimientos de retirada que ha realizado ha sido en la empresa de videojuegos Activision Blizzard, justo antes de que el juez aprobara la fusión con Microsoft. Además, Warren Buffett también tiene invertido en bonos del Tesoro de EE.UU. cerca de 8.800 millones de dólares que vencen el año que viene y el siguiente. Su inversión en deuda pública de otros países se centra en calificaciones AA o superiores –representan el 93% de su cartera-.