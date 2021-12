MCH IS pone el foco en el límite en los tipos para ver el efecto en la inflación

La Reserva Federal de EEUU (Fed) ya planea subir los tipos de interés hasta tres veces en 2022, según comunicó su presidente, Jerome Powell, tras la reunión de diciembre. El objetivo es hacer frente a la inflación, disparada en EEUU en niveles récord desde hace casi 40 años. Ante este anuncio, el mercado está expectante sobre cuándo aplicará esta subida y hasta dónde. Esta última cuestión, el límite en los tipos, es, según MCH Investment Strategies, el punto clave para determinar cuál será su impacto en la inflación.

Álvaro Sanmartín, economista jefe de MCH Investment Strategies, ha explicado que si los tipos de interés reales no se normalizan podría haber un repunte de la inflación tras un periodo de moderación. En ese sentido, espera que la subida sea mayor de la esperada por el mercado. En una presentación sobre el contexto macroeconómico actual y perspectivas para 2022, ha señalado que la demanda agregada se mantiene fuerte, por lo que existen motivos para ser "optimistas", aunque esto trae como consecuencia un problema que si bien no afecta tanto a la economía real, sí lo hace en los mercados: la inflación.

Sanmartín ha señalado que si bien es cierto que este fenómeno se debe a los cuellos de botella y otras cuestiones relacionadas con la apertura, la demanda agregada hará que se mantenga más en el tiempo. No obstante, cree que la inflación general "debería tender a caer en los próximos aunque solo sea por el efecto base del crudo y la energía".

Sanmartín ha indicado que si la pandemia tiene una buena evolución, la economía española lo "va a hacer bien" porque el PIB aún está lejos del registrado antes de la pandemia. Lo que más preocupa a la gestora en este sentido es cómo el país se está preparando para el futuro, ya que la situación de tipos de interés actual podría no ser la misma dentro de un año, por lo que se necesita preparar el escenario, dados los niveles de deuda actuales.

La gestora afirma que el Gobierno debe de prepararse para un entorno de tipos de interés más altos y presentar un plan de consolidación fiscal que sea "creíble", en tanto que también espera que se tomen medidas adicionales en cuanto a la reforma de las pensiones.

Rotación hacia valores cíclicos y 'value'

Otro de los riesgos para la economía es el Covid-19, ante la aparición de la nueva variante ómicron, que parece ser más transmisible que otras. Su expansión podría tener un efecto negativo a corto plazo, pero MCH IS no cree que vaya a afectar de forma duradera a la recuperación. En este contexto, el responsable de renta variable y especialista de producto de la firma, Julián Coca, ha estimado una rotación hacia valores cíclicos y 'value' frente a los 'growth', que han dominado los mercados en los últimos años.

Coca ha añadido que hay que ser selectivo con las compañías, ya que no todos los valores de sectores con buenas perspectivas lo van a hacer igual de bien en 2022. También habrá una mayor volatilidad en los mercados de renta variable, que experimentarán movimientos bruscos debido a la variante ómicron. El responsable de renta variable y especialista de producto de la firma ha apuntado que entre los índices europeos, el Ibex 35 tiene un mayor potencial que otros como el DAX, que tuvieron una mayor recuperación este año.

China, por su parte, ha tenido un año complicado pero eso no va a frenar el movimiento al alza de su bolsa, sino al contrario: le sitúa en una situación más atractiva en comparación con otros mercados.