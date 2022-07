"El mercado ve una tormenta perfecta: inflación, altos tipos, recesión y guerra"

Tras un semestre negro tanto para renta fija como para renta variable, la inquietud persiste en el mercado con la sombra de una recesión por la agresiva política monetaria que los bancos centrales, sobre todo, la Reserva Federal de EEUU, han decidido aplicar frente a una inflación disparada en máximos de las últimas décadas. Las perspectivas se complican a medida que se alarga la guerra. En este contexto, Rosa Duce, directora de Inversiones de Deutsche Bank España, cree que la volatilidad continuará al menos hasta después del verano, mientras descarta una crisis de deuda en la zona euro.

¿Está justificado el temor que ha mostrado el mercado a una recesión?

Sí, está justificado, es lógico. Está viendo la tormenta perfecta. La tormenta perfecta es en la que hay una inflación que no termina de bajar y que además se está alimentando con la llama de segunda ola. Realmente se está trasladando a precios finales porque los bancos centrales solo están preocupados por la subyacente y por la subida salaria. Entonces, claro que está justificado. La inflación no doblega y estás viendo como de momento todos los indicadores de confianza están diciendo que van para abajo. El mercado está preocupado porque ve un momento en el que se junta una inflación muy alta, tipos de interés altos porque los bancos centrales los suben y recesión y, además, con una guerra en Ucrania que no se qué va a pasar con el precio de las materias primas.

En este contexto se espera que el BCE suba tipos en su reunión este mes de julio, ¿crees que llega tarde esta subida?

Básicamente han llegado tarde todos porque el escenario ha cambiado muy rápidamente. Los bancos centrales han pasado de esperar que la inflación fuera transitoria como un efecto de desajuste entre oferta y demanda. Cuando de pronto se han dado cuenta que algo que debía ser transitorio se convierte en permanente y eso produce los efectos de segunda ola. Eso obliga a subir los tipos cuando tú no pensabas aplicar una subida de tipos tan agresiva para doblegar las expectativas de inflación. Porque los bancos centrales no trabajan con la inflación actual, trabajan con las expectativas. Si cambian mucho se ven obligados a actuar y por eso han llegado tarde todos.

Lo que pasa es que, en el caso del BCE, la situación económica de Europa es diferente. La situación en EEUU es una economía recalentada, por tanto sí había una necesidad imperiosa de subir tipos porque los salarios se le iban yendo y porque la tasa de paro está en el 3,5%. Entonces, te das cuenta que la economía como no la frenes no vas a bajar la inflación. En Europa, la inflación estaba alta, pero el mercado de trabajo no está tan fuerte, está fuerte pero no tiene nada que ver. Además, se está viendo como el mercado de trabajo, en general, no hay un recalentamiento. Hay crecimiento fuerte consecuencia de la pandemia. Por tanto, no es que haya actuado tarde, es que de pronto se ha encontrado con que pese a que la economía no está tan fuerte como en EEUU va a tener que subir los tipos.

¿Tiene margen el BCE en el contexto actual para subir tipos a la misma velocidad que la Fed?

Yo creo que la experiencia que no está diciendo la Fed es que lo más sensato es subir lo más rápido posible. Precisamente para anticiparte a que haya una mayor desaceleración. Ósea subir en el momento que la economía todavía está creciendo con fuerza. Por eso yo creo que de aquí a final de año es cuando van a hacer los bancos centrales las mayores subidas y el BCE tiene capacidad. Lo más importante para el BCE es que no se produzca una crisis de deuda y por tanto está trabajando mucho en la herramienta antifragmentación.

¿Qué posibilidades crees que hay de una crisis de deuda?

Ahora mismo yo creo es bastante remota porque el compromiso bastante firme. Hay un claro compromiso de Lagarde por hacer esta herramienta, lo único que pasa que no es una herramienta sencilla en términos regulatorios para encajarla. Supone no ayudar a todas las economías, sino solamente a las que cree que tienen más riesgos, en términos regulatorios normativos es más difícil para ellos encajarlo. Pero hay una determinación absoluta.

Las bolsas muestran bastante volatilidad, ¿qué necesitan para estabilizarse?

Yo creo que la volatilidad este verano se va a mantener, sobre todo ligada a los beneficios empresariales. Viendo la temporada del segundo trimestre, los resultados no van a ser malos en cuanto a resultado actual, pero es verdad que se espera una revisión de las expectativas porque a medida que el escenario económico es diferente y es peor pues las empresas van a reajustar las estimaciones. Y en el caso de Europa, por ejemplo, son todaví bastante altas. Por tanto esperamos que haya una revisión a la baja de beneficios. Como la inflación va a seguir siendo alta, lo normal es que tengamos todavía bastante volatilidad. ¿Cuando se puede estabilizar todo? Cuando la inflación empiece a bajar. ¿Cuándo puede ser? Probablemente después del verano, no antes, cuando aparezcan los famosos efectos base.

¿La bolsa española tiene alguna oportunidad?

El mercado español se ha beneficiado hasta ahora, sobre todo en la primera parte del año, por el mayor castigo a los valores más bien 'growth', que en el caso de España no hay tanta tecnología. Por tanto, el castigo al sector tecnológico lo sufrimos menos. Después, la caída del Ibex de junio es porque han cambiado mucho las perspectivas. Ahora no es un problema de los valores de crecimiento, ahora son los valores cíclicos por la recesión y, por tanto, si hay una recesión el comportamiento en España también va a ser negativo. Es verdad, que a favor de España está que hay un peso importante del sector financiero y a medida que suban los tipos de interés y, sobre todo el tipo de los depósitos, sí que podría darle cierto apoyo. Yo creo que se puede comportar relativamente mejor, pero si el mercado cae va a caer también.