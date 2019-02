Numerosos fondos invierten en el 'gran error' de Paramés e irrumpen en Aryzta

Francisco García Paramés ha tenido un gran quebradero de cabeza durante el pasado curso: Aryzta. La compañía suiza de alimentación y proveedora de panecillos de McDonald registraba un desplome superior al 80% durante el pasado curso y hacía que, al ser la gran apuesta de la gestora Cobas, sus fondos se situaran entre los que peor se comportaban durante 2018.

La gestora española, en su última carta trimestral a sus partícipes, señalaba a raíz del fuerte castigo de la suiza que "nuestra visión sobre el negocio de Aryzta no ha cambiado. Seguimos pensando que no existen motivos justificados para pensar que el líder en su sector no obtenga márgenes superiores a los actuales y en línea con los de sus rivales, es decir, entre el 10% y el 15% en comparación con el 8% que tiene ahora".

El castigo de Aryzta se ha visto agudizado tras la aprobación de una ampliación de capital de 800 millones de francos que era "excesivamente dilutiva y que perjudica a nuestros intereses", por lo que se encontró con la oposición de Cobas. No obstante, únicamente lograba el apoyo del 47% de los accionistas y salía adelante la propuesta del consejo de la compañía.

"La posibilidad de un impacto adicional al ya sufrido por nuestros fondos ha quedado muy reducida por el fortalecimiento del balance y la calidad de los activos", señala la gestora española. Además, las fuertes caídas han provocado que cotice con un descuento medio en torno al 40%. Por ello, decidían suscribir los derechos que les correspondía ya que la inversión "todavía tiene potencial como para recuperar una gran parte de las pérdidas sufridas, asumiendo poco riesgo".

Tras acudir a la ampliación, la gestora de Paramés ha incrementado el peso de su patrimonio en Aryzta. El Cobas Internacional ha elevado su participación del 6,32% al 9,46% del patrimonio; el Cobas Grandes Compañías del 6,85% hasta el 8,99% mientras que el Cobas Selección tiene invertido un 8,6% del patrimonio frente al 5,8% que poseía en el tercer trimestre de 2018.

La visión de Paramés ha sido compartida por otros gestores tras las fuertes caídas registradas por Aryzta, haciendo válido el argumento de que 'compran más barato'. El número de fondos se ha disparado de los 25 a los 35 en el último trimestre del año y el patrimonio invertido, pese al hundimiento de la compañía suiza, se ha disparado un 21,85%, hasta los 118,17 millones de euros.

Fondos como el NB Valor Europa (de Novo Banco), el Intermoney Variable Euro, el Cartera Universal, el Gesiuris Patrimonial o el Cartesio son algunos de los gestores que han decidido 'secundar' la idea de inversión de Paramés y han comprado acciones de la compañía suiza buscando un fuerte rebote que, de momento, parece que no llega.

Francisco García Paramés, no obstante, respira tranquilo en el arranque de este 2019. ¿El motivo? Los fondos de Cobas, que eran los más bajistas el pasado curso, han arrancado en positivo este año y logran ponerse entre los primeros puestos en términos de rentabilidad. El fondo Grandes Compañías se dispara cerca de un 10% mientras que el Internacional y Selección lo hacen alrededor de un 8%. El que menos, el Cobas Iberia, su fondo de bolsa española que avanza en torno a un 7%.