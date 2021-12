¿Por qué es momento de invertir en Europa... pero bajo otra perspectiva?

Después de una década de rentabilidades poco atractivas, la renta variable de la eurozona está volviendo a ser de interés para muchos agentes del mercado. Todo, pese a las grandes incertidumbres que planean en los mercados, entre las que se encuentra la evolución de la pandemia o la inflación. Por lo pronto, el índice MSCI EMU de los 10 mercados desarrollados de la Unión Económica y Monetaria ha subido un 16% en dólares este año, frente al 9,7% del índice MSCI All-Country World ex US.

De hecho, en términos de divisa local, la renta variable de la eurozona ha subido tanto como sus homólogos estadounidenses. Entonces, ¿por qué el interés de los inversores en esta zona se ha incrementado? He aquí cuatro tendencias emergentes sobre la renta variable de la eurozona que pueden sorprenderte.

Muchos sectores de la "vieja economía" ya no tienen capacidad para obtener rentabilidad. A menudo se considera que la eurozona ofrece una alta exposición al mercado a los sectores de la "vieja economía", como el financiero y una baja exposición a los sectores orientados al crecimiento, como el sector tecnológico.

No obstante, aunque esto fue cierto en su día, ya no lo es. En la última década, el peso de la capitalización bursátil de los valores tecnológicos en la eurozona se ha triplicado, pasando del 4,5% al 14,3%. Esto ha convertido a las empresas tecnológicas en el tercer sector más importante de la región. Mientras tanto, el sector financiero ha visto cómo su peso se desplomaba un 11,1%, pasando del 25,2% en 2010 al 14,1% actual.

De un sesgo de “valor” a uno de “crecimiento”

Un informe reciente de Schroders señala que una de las consecuencias del cambio en la configuración de sectores de la eurozona es que los valores de crecimiento. Dicho de otra manera, que los que tienen un crecimiento previsto de los beneficios superior a la media se han convertido en una fuente más sólida de beneficios. Por ejemplo, el 78% de los valores de consumo discrecional (el mayor sector en términos de capitalización bursátil) están clasificados como de crecimiento por el proveedor de índices MSCI. El sector de las tecnologías de la información también tiene un fuerte sesgo de crecimiento.

“Por otra parte, los sectores menos expuestos al estilo de crecimiento (el sector financiero, el de los servicios públicos y el energético) son también los que más se han reducido en proporción al mercado”, sostiene la gestora británica. Este cambio es importante porque una de las principales razones de la baja rentabilidad de la eurozona en la última década ha sido su escasa exposición a empresas de rápido crecimiento. De hecho, los sectores con mejores resultados en la eurozona han tenido un sesgo de crecimiento, mientras que los sectores con peores resultados han tenido un sesgo de valor.

El gestor de renta variable europea de Schroders, Martin Skanberg, comenta que el perfil de la eurozona “ha cambiado en los últimos años”. La región alberga muchas empresas innovadoras y de rápido crecimiento, pero “la percepción de los inversores no se ha ajustado necesariamente a esa realidad”. Hay numerosas empresas en la eurozona que son líderes en la lucha contra el cambio climático. Estas empresas “verán aumentar” la demanda de sus productos y servicios debido “al imperativo de cumplir los objetivos climáticos”.

A su modo de ver no se trata sólo de empresas que operan en la generación de energía, sino también, por ejemplo, de proveedores en los sectores de materiales o industrial que están ayudando a crear productos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. También están los líderes tecnológicos.

Entre ellos destacan las empresas de equipos de semiconductores, que están bien posicionadas para beneficiarse a medida que el mundo se digitaliza y los fabricantes de chips aumentan su capacidad, al tiempo que tratan de deslocalizar las cadenas de suministro. “Por otro lado, también podemos señalar el sector sanitario, en el que Europa es líder mundial; un ejemplo es la novedosa vacuna de ARNm que ya no sólo se utiliza para las vacunas Covid, sino que permitirá una nueva gama de inmunoterapias en un futuro próximo”, asegura. “Muchos de los componentes y equipos son suministrados por empresas europeas”, añade.

En esta línea, en Europa sigue habiendo un importante estímulo fiscal tras la pandemia, con especial atención al plan Next Generation de la UE, dotado de 750.000 millones de euros. Este plan está diseñado para construir una Europa más ecológica, más digital y más resistente. Las empresas cuyos productos y servicios pueden hacer que esto sea una realidad deberían seguir viendo una fuerte demanda.

Tras un difícil 2020, la eurozona está experimentando un repunte en las expectativas de beneficios. Por ejemplo, el ratio de revisión de beneficios a las 13 semanas (mejoras frente a rebajas) ha aumentado más rápidamente en la eurozona en comparación con el resto del mundo. “Históricamente, siempre que los analistas han sido relativamente más optimistas en su evaluación de la rentabilidad esperada, la renta variable de la eurozona ha superado a la renta variable mundial”, concretan desde Schroders.

Las valoraciones de la eurozona se han revalorizado

Con la revisión al alza de las previsiones de beneficios y la mejora de la composición sectorial, los inversores están reevaluando poco a poco los argumentos de inversión para la eurozona. Por ejemplo, sobre la base de un PER futuro, el índice MSCI EMU cotiza ahora con una prima creciente respecto a otros mercados no estadounidenses (índice MSCI All-Country World ex US/EMU). “Se trata de un cambio positivo, ya que las mejores perspectivas de crecimiento deberían justificar una valoración más alta”, dice Skanberg.

Las valoraciones de la eurozona no se han reducido frente a las de Estados Unidos, donde el sector tecnológico tiene más peso (29% del índice) y donde existe una mayor inclinación hacia el crecimiento. Sin embargo, cuando se observan las expectativas de beneficios de los analistas para 2022 y 2023, encontramos que se prevé que la eurozona crezca a un ritmo similar al estadounidense (en torno al 9% anual), lo que sugiere, a ojos de la gestora, que puede haber espacio para que las valoraciones sigan subiendo.

El gestor de la firma británica afirma que hasta ahora ha sido “un año positivo para los beneficios empresariales”. Sin embargo, las presiones sobre los precios están apareciendo en varios frentes, como la logística y el transporte, así como el aumento de los costes de las materias primas. La demanda ha sido tan elevada que la mayoría de los sectores pueden “simplemente repercutir este aumento de los costes, pero algunas áreas están empezando a sentir la presión”.

Los inversores tendrán que ser selectivos a la hora de elegir aquellas empresas que tengan poder de fijación de precios y puedan proteger sus márgenes de beneficio. El fin de la deflación es real, y el aumento de los costes es cada vez más endémico en toda la economía. “El aumento de las expectativas salariales probablemente anclará una mayor inflación”, apunta.

En última instancia, los bancos centrales tendrán que alterar las políticas monetarias, con profundas implicaciones para la asignación de activos. “Por supuesto, surgirá un nuevo conjunto de ganadores, pero el libro de jugadas de la renta variable de las dos últimas décadas bien podría tener que leerse al revés”, concluye