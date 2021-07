El sector privado acelera en la emisión de deuda ESG y ya triplica la del Estado

El sector privado acelera en sus compromisos ESG (medioambiental, social y de buen gobierno, por sus siglas en inglés) en su deuda y sus emisiones verdes se han más que duplicado en el primer semestre de 2021 respecto a hace un año. En total, el volumen de bonos verdes se eleva a casi 9.980 millones de euros hasta junio, según el banco francés de inversión Société Générale. La tendencia al alza es similar a la del conjunto del mercado de deuda, que incluye al sector público, sin embargo, el volumen triplica el del Estado. Las emisiones de este último, pese a que lideran el total, se quedan atrás en los bonos ESG, que todavía solo representan poco más del 10% de su deuda, frente al 41% de la de las compañías.

Estas emisiones del sector privado, que incluye tanto emisiones corporativas y como del sector financiero, son las únicas que se incrementaron de enero a junio, un dato relevante si tenemos en cuenta la importante respuesta de los emisores españoles ante la crisis sanitaria al emitir bonos sociales para paliar los efectos económicos negativos de la Covid. En el caso del sector público, pese a que incrementó el peso de los bonos verdes en su deuda, en términos absolutos disminuyó ligeramente el volumen emitido. En total, de enero a junio las administraciones públicas lograron financiación por valor de 3.500 millones de euros, más de un 2% menos que el año anterior. No obstante, ese importe representó el 10,6% del total frente al 6,3% anterior.

Cada vez más emisores apuestan por este tipo de financiación ante la concienciación social y ambiental que se ha extendido, incluso más, tras la pandemia. Pero, además, en la búsqueda por las mejores opciones del mercado, estas emisiones pueden representar "una ventaja en el precio al que se hacen estas operaciones", reconoce Fernando García, director de mercados de capitales de este banco de inversión. Aún así, añade que no se trata de una diferencia generalizada: "no se puede asegurar que si vas a realizar una emisión ESG vas a tener mejor precio".

El compromiso de los receptores también ha influido. Así, según destaca el informe 'El mercado de capitales de deuda en euros en España' elaborado por el banco de inversión, "se observa un incremento de inversores con fondos enfocados exclusivamente a inversiones ESG". Como consecuencia, en los mercados primarios, las emisiones sostenibles estén encontrando una "mejor recepción" que las emisiones convencionales.

Los datos reflejan una tendencia que "no es una moda y ha llegado para quedarse", según destaca García. En su opinión, "la financiación a través de operaciones ESG irá a más, y se convertirá en la norma". Hasta las empresas que todavía no se han estrenado en este segmento, explican en Société Générale, exploran las fórmulas para hacerlo debido al interés de los inversores, que cada vez están más concienciados con la sostenibilidad. En ese sentido, destacan que se está produciendo un cierto cambio o preparación entre quienes aún no habían emitido en estos formatos y actualmente se encuentran preparando para que acceder en un futuro.

En este contexto, desde el banco de inversión anticipan un aumento de las emisiones de bonos sostenibles en los próximos meses y años y, en concreto, prevén que haya más emisiones de bonos ligados a la sostenibilidad ('Sostenibility Linked Bond') en España, después de que a mediados de junio Repsol emitiera el primero.

Europa por delante de EEUU

Este tipo de deuda, vinculada a criterios sociales y medioambientales, comenzó a despuntar en Europa. La inversión en el Viejo Continente "se manifestó de manera más rotunda" y a día de hoy mantiene el liderazgo frente al mercado estadounidense. Aún así, el ESG está cada vez más presente en EEUU, "ahora especialmente con Biden hay un compromiso de asumir políticas beneficiosas con temas de ESG", destaca García. Así, se prevé que el mercado americano vaya reduciendo las distancias y ya se observa un repunte de estos bonos en los emisores americanos y el mercado dólar.

Respecto al conjunto del mercado de deuda, el equipo de Société Générale espera que se consoliden los signos de recuperación económica en el segundo semestre del año y que los bancos centrales muestren progresivamente signos de retirada de estímulos. A partir de ahí, los expertos de la firma financiera han comentado que se espera que se reduzcan los diferenciales de los bonos al mejorar los perfiles crediticios de las empresas. Además, en cuanto a la inflación, esperan unos niveles más altos para los próximos meses, aunque insisten en que será un fenómeno temporal y en que habrá un diferencial importante entre Estados Unidos y la Unión Europea.