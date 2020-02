Seis casos desde enero y 34 en 2019: la alerta por agresiones sexuales de EEUU

"Las agresiones sexuales no paran de aumentar. Han crecido año tras años en el último lustro. En 2019 hubo al menos 34 y en lo que va de 2020 ya hay seis casos reportados. Y eso teniendo en cuenta que este tipo de delitos se denuncian poco porque tienen un componente psicológico. En muchas ocasiones (las víctimas) no acuden a la policía". Así justifican fuentes de la Embajada de EEUU la alerta de seguridad emitida por la legación diplomática el pasado martes en la que recomienda a las turistas y estudiantes estadounidenses que "adopten precauciones" y subraya que pueden encontrar "muy difícil" manejarse en el sistema penal español.

Dicha alerta, difundida en la web oficial de la Embajada, advertía de un aumento de las "agresiones sexuales contra jóvenes visitantes y estudiantes estadounidenses en toda España" después de que el Ministerio del Interior haya informado de un constante incremento en el número de agresiones sexuales a nivel nacional durante los últimos cinco años.

La Embajada subraya que, tras una agresión sexual, las víctimas estadounidenses pueden además encontrar complejo el sistema judicial español, a lo que se suma la "importante" barrera del idioma. Por ello, la alerta incluye una lista de abogados que hablan inglés a disposición de los estadounidenses. Fuentes diplomáticas destacan además que el cuestionario que debe completar en España una víctima de agresión sexual "revictimiza a quien ha sufrido un ataque de este tipo".

"Para nosotros la prioridad es atender a los ciudadanos de EEUU y debemos tener en cuenta por el aumento de estas agresiones. Es el contexto lo que hace que emitamos ahora esta alerta", señalan fuentes de la Embajada. Entre las recomendaciones a los jóvenes norteamericanos que visitan España o residen en nuestro país, incluyen no viajar solas, contactar con un abogado español si se ha sufrido una agresión y consumir alcohol "de manera responsable". "No consuma bebidas que hayan estado fuera de su control. Use el sistema de amigos y viaje con un amigo o con un familiar. Si sufre una agresión sexual, llame de inmediato al 112. Además, baraje contactar con un abogado local para ayudarle a manejarse en el proceso de justicia penal y proteger sus derechos".

La alerta emitida por la legación diplomática llega después de que tres hermanas estadounidenses denunciaran una supuesta agresión la pasada Nochevieja en Murcia, un caso en el que el auto del magistrado apunta a una posible denuncia falsa dado la existencia de varias contradicciones en las declaraciones de las jóvenes. El juez también destaca el hecho de que ninguna de ellas se quedó en España después de haber presentado la denuncia para ratificarla o clarificar el caso.