El juez duda de la denuncia por violación de tres las hermanas de EEUU en Murcia

El juez ve lagunas en el caso de las tres hermanas estadounidenses que denunciaron sendas violaciones durante la pasada Nochevieja en Murcia. El auto del magistrado apunta a una posible denuncia falsa dado que, en el transcurso de la investigación, se ha comprobado que todas las denunciantes habían contratado seguros que incluían una indemnización en caso de sufrir una violación durante su viaje por Europa. Esta información se suma a la existencia de varias contradicciones en las declaraciones de las jóvenes, así como al hecho de que ninguna de ellas se quedó en España después de haber presentado la denuncia para ratificarla o clarificar el caso, ha sido lo que ha llevado a los agentes a cuestionar la autenticidad de la versión de las denunciantes.

El magistrado, de guardia cuando las jóvenes norteamericanas presentaron la demanda, ha lamentado que las víctimas no hayan colaborado en el esclarecimiento de los hechos por los que tres hombres de nacionalidad afgana fueron arrestados pues, en contra de las indicaciones que les ofrecieron las autoridades pertinentes, abandonaron España sin dilación. La resolución judicial no decretó la prisión preventiva para los tres acusados precisamente por esta circunstancia, así como porque ninguna de las parte denunciantes la solicitó. No obstante, en el juzgado sí se acordó una serie de medidas cautelares, como la personación semanal en el juzgado de los tres sospechosos, la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional.

El auto matiza que la declaración de las jóvenes era crucial para poder esclarecer lo realmente ocurrido, así como para llegar a resolver las dudas que surgieron de las citadas contradicciones en que estas incurrieron en su declaración ante la Policía. En concreto, el juzgado ha señalado que resulta preciso conocer la causa de que, una vez cometidas las presuntas agresiones sexuales, las denunciantes permitieron que los presuntos autores las acompañaran hasta la estación de autobuses de Murcia, "donde se despidieron amigablemente de ellos", indica el auto.