Alemania pondrá fin a los test gratuitos para alentar a la población a vacunarse.

La canciller de Alemania, Angela Merkel, y los líderes de las distintas regiones han pactado este martes el final de la gratuidad de los test rápidos de coronavirus, asumiendo que ya no tiene sentido seguir atribuyendo a las arcas públicas las pruebas cuando ya la mayoría de la población tiene acceso a la vacuna. El acuerdo implica que a partir del 11 de octubre quienes quieran hacerse una prueba rápida deberán pagar por ella, con la única excepción de las personas que no pueden vacunarse o aquellos colectivos para los que no existe una recomendación general de vacunación, como las embarazadas o los menores de edad.

El Gobierno de Merkel da carpetazo así a una medida que comenzó a aplicar a principios de marzo y que permite que cada ciudadano tenga derecho al menos a una prueba gratis a la semana. La canciller ha defendido que ya hay suficientes vacunas y confía en alcanzar una tasa de inmunización general de "hasta el 80 por ciento". Por ahora, algo más del 55 por ciento de la población tiene la pauta completa, por lo que Merkel ha abogado por seguir avanzando como "contribución a la comunidad".

Acuerdo sobre inundaciones

De la reunión entre los líderes federales y regionales ha salido también un acuerdo para crear un fondo de 30.000 millones de euros para ayudar a las zonas devastadas por las inundaciones de mediados de julio. La 'Ayuda a la Reconstrucción 2021' será financiada a partes prácticamente iguales entre el Estado central y las regiones.

Más de 180 personas murieron víctimas de un temporal que provoco graves estragos en varios estados, principalmente en Renania-Palatinado y Renania del Norte-Westfalia. Las autoridades estudian introducir un nuevo sistema de avisos para alertar a la población de forma más ágil en futuras situaciones similares.