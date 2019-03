Esta es la casa de campo secreta de Harry y Meghan valorada en 3 millones de euros

Harry y Meghan han sido descubiertos. La pareja, que está esperando la llegada de su primer hijo, es objeto de seguimiento tanto de los medios británicos como de los ciudadanos, que les han convertido en sus favoritos de la familia real británica desde su boda el pasado mes de mayo. Por ello, no han tardado mucho en dar con el que ha sido su secreto mejor guardado desde entonces: su retiro en el campo.

Aunque algo ya se especulaba en los medios ingleses, ha sido este miércoles cuando el 'Daily Mail' ha ubicado el que sería su particular oasis en la campiña británica. Y no se trata de un lugar cualquiera, porque es una mansión valorada en 2,5 millones de libras, lo que al cambio son 2,7 euros.

Se trata de una finca histórica en las colinas de Oxfordshire llamada Cotswold, una granja que data del siglo XVIII y cuenta con cuatro habitaciones y una casa anexa de invitados con dos cuartos. Hasta allí se escapa el matrimonio cuando quiere desconectar de todo el ajetreo de Londres o cuando quiere pasar tiempo con sus familiares o amigos sin tener que sentirse vigilados.

Porque, según revela el tabloide, esta casa ya la habrían visitado desde Doria Ragland, la madre de Megha, hasta George Clooney y su mujer Amal, que son íntimos de los duques de Sussex. Si bien esta casa no es de su propiedad, ya que la habrían alquilado por un periodo de dos años poco antes de su boda, el cual es probable que se prolongue.

La casa principal de Costwold tiene una cocina en la planta baja y una en la planta superior y cuenta con imponentes ventanales que van desde el suelo al techo con impresionantes vistas de la campiña de Oxfordshire. Además, dispone de un gran comedor y una zona de estar al aire libre con calefacción en el patio.

Reformas de 5,5 millones en su nueva residencia oficial

Pero, además de esta casa, hay que recordar que los duques están a punto de mudarse. Hace unos meses anunciaban que dejan el Palacio de Kensington -donde viven con los duques de Cambrigde, William y Kate, y sus hijos- para 'independizarse' a Frogmore Cottage, en Windsor. Y lo harán antes de que nazca su bebé, al que esperan para esta primavera.

Por ello, se está trabajando a contrareloj para acondicionar esta vivienda, que necesita amplias reformas. En concreto, los trabajos podrían tener un coste de 5 millones de libras -5,5 millones de euros-, los cuales se cargarían al erario público británico. Según el 'Mail', es la propia Meghan la que está supervisando las obras

Sobre todo, estos trabajos tienen el objetivo de dotar de seguridad la vivienda, ya que Harry y Meghan necesitan protección las 24 horas y esta casa no estaba acondicionada para ello. Hay que destacar que esta propiedad de la casa real no ha sido nunca utilizada por ninguno de sus miembros, de ahí que no disponga de ningún dispositivo de seguridad, ya que los duques de Sussex serán los primeros.

Además, también hay que acondicionarla para la llegada del bebé, que necesitará sus propias dependencias y las del servicio que ayude a Meghan y Harry a cuidarlo. En este punto, los medios insisten en que será la madre de Meghan la que se encargue en principio, mudándose en los primeros meses con la pareja para ayudarles.