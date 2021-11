La variante sudafricana del coronavirus entra en Europa y tambalea la economía

Las autoridades sanitarias de Bélgica detectaron el pasado 22 de noviembre un caso de la nueva variante sudafricana del Covid-19, según informó hoy el ministro de Salud Pública, Frank Vandenbroucke, quien pidió que "no cunda el pánico". La paciente infectada es una mujer adulta joven no vacunada que desarrolló síntomas once días después de viajar a Egipto a través de Turquía, informó el Laboratorio Nacional de Referencia. La paciente, al parecer, no ha tenido contactos de alto riesgo fuera de su casa y ningún miembro de su familia desarrolló síntomas por el momento, añadió el Laboratorio Nacional de Referencia, que está llevando a cabo una investigación exhaustiva.

La nueva variante del Covid-19 detectada en Sudáfrica ha desatado el nerviosismo en los mercados mundiales, en un contexto de nuevas restricciones en Europa para hacer frente a la pandemia. Además, el nuevo escenario de la Covid-19 ha hecho saltar las alarmas en el mercado por el miedo al impacto en la recuperación económica, que ya muestra síntomas de ralentización en medio de las presiones inflacionistas. Desde primera hora, las bolsas europeas reflejan el nerviosismo entre los inversores con fuertes caídas. El Ibex 35 lidera el desplome en Europa. Se hunde cerca de un 4%, por debajo de los 8.500 puntos, con todos sus valores en rojo.

Los valores más castigados son los del sector turísticos, con caídas que superan el 14% en el caso de IAG pasadas las 15 horas. El 'holding' de aerolíneas IAG, que engloba a British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level, encabezaba los descensos retrocediendo en un solo día a niveles que no registraba desde hace más de un año. Le siguen en caída Amadeus (-8,5%), Aena (-7,5%) y Meliá Hotels (-6,5%).