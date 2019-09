Islandia el país de la igualdad: así es la ley que prohíbe la brecha salarial entre sexos

Islandia se ha convertido en este 2018 en el primer país en declarar ilegal el pagar más a los hombres que a las mujeres. Las nuevas políticas de igualdad del país son obligatorias para las empresas con 25 empleados o más y aquellos que no lleven a cabo estas practicas serán multados.

El Foro Económico Mundial (FEM) ha clasificado en los últimos nueve años a Islandia como el país más importante en términos de calidad de género, según criterios de economía, educación, salud y política. Por ejemplo, las mujeres islandesas constituyen el 48% del parlamento del país, sin necesidad de un sistema de cuotas. Y desde hace más de una década, Islandia hizo grandes avances para cerrar la brecha salarial.

La ley se implementará completamente 2022. Las empresas de más de 250 trabajadores tienen hasta el 31 de diciembre de 2018 para presentar su auditoría de los sueldos de su personal para conseguir el certificado. Las empresas de 150 a 249 trabajadores, hasta el 31 de diciembre de 2019. Las de 90 a 149 trabajadores, hasta el 31 de diciembre de 2020. Y, finalmente, las de 25 a 89 trabajadores, hasta el 31 de diciembre de 2021. Las compañías de menos de 25 trabajadores quedarán fuera de esta ley.

De esta forma, no será hasta 2022 que todas las empresas de más de 25 trabajadores deberán contar con este certificado. Hay que tener en cuenta que las empresas de menos de 25 trabajadores quedan fuera de esta ley, lo que supone que no se garantiza la igualdad salarial a todas las trabajadoras, si bien sí a la mayoría. También hay que considerar el hecho de que las diferencias salariales más significativas se dan especialmente en las grandes empresas.

¿Qué pasa si no se cumple la ley? Las sanciones serán de unos 400 euros al día aunque habrá que esperar a finales de año para conocer exactamente la cuantía de las multas. A pesar de esto, el Gobierno dará un periodo para que las compañías regularicen su situación.

“El derecho a la igualdad es un derecho universal. Tenemos que asegurarnos de que los hombres y las mujeres disponen de las mismas oportunidades en el mundo laboral. Tomaremos las medidas necesarias para que así sea”, explicó Thorstein Viglundsson, el ministro de Igualdad y Asuntos Sociales del país.