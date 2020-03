El primer ministro luso se enfrenta al Ejecutivo holandés por señalar a España

El primer ministro luso, Antonio Costa, calificó de "repugnante, mezquino y contrario al discurso de la Unión Europea" las declaraciones que el ministro de Economía de Holanda emitió en la reunión de este jueves del Consejo Europeo extraordinario y que dirigió a España. El líder holandés Wopke Hoekstra aseguró que desde Bruselas se tendría que investigar a estados como España por no tener margen presupuestario suficiente para luchar contra la pandemia, a pesar de que la zona euro ha registrado un notable crecimiento durante los últimos siete años.

Costa no se quedó ahí. El mensaje del portugués incidió en la importancia de trabajar conjuntamente contra la pandemia: "Si no nos respetamos los unos a los otros y no comprendemos que, ante un desafío común, tenemos que tener la capacidad de responder en común, entonces nadie entendió nada de lo que es la Unión Europea". Además, Costa instó a los miembros de la UE a "comprender que no fue España la creó o importó el virus".

Esta reunião do @EUCouncil foi importante para reforçar a resposta europeia em matéria de repatriamento de cidadãos europeus, gestão de fronteiras e circulação de bens essenciais, de compra de equipamento médico e de apoio a projetos de investigação contra o #COVID19. pic.twitter.com/zNtdOdUKfr — António Costa (@antoniocostapm) March 26, 2020

Mira también Europa fracasa en adoptar el coronabono y se da quince días para otra hoja de ruta

Tras seis horas de reunión por videoconferencia, y después de que Italia y España rechazaran un primer documento por falta de ambición económica, los líderes europeos han pactado dar quince días a los ministros de Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) para que presenten propuestas para coordinar actuación fiscal europea que alivie las consecuencias de la pandemia: "Estas propuestas deberían tener en cuenta la naturaleza sin precedentes del golpe que tiene el Covid-19 en todas nuestras economías y nuestra respuesta se intensificará, si es necesario, con más actuaciones de forma inclusiva y a la luz de los acontecimientos para dar una respuesta amplia", remarca el texto pactado finalmente por todos los Veintisiete.