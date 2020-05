Encuentra el cadáver de su hijo: un enfermero que luchaba contra el virus

La madre de William Coddington, un enfermero de 32 años de edad, ha encontrado el cuerpo sin vida de su hijo dentro de un coche, ubicado en el aparcamiento de un hotel de Florida, Estados Unidos. Coddington estaba en la primera linea contra la pandemia. Sin embargo, la familia cree que la muerte no se produjo por estar infectado de coronavirus.

El suceso tuvo lugar el mes pasado cuando la madre de William, al no recibir noticias de su hijo, localizó la ubicación de su móvil y fue hasta el lugar donde estaba. Allí fue donde lo encontró, según informan medios estadounidenses.

La familia del joven cree que la muerte se ha producido por una sobredosis. William llevaba más de diez años intentando superar su adicción a los opiáceos y otras sustancias. El joven en ese momento estaba trabajando en la UCI del Centro Médico JFK de West Palm Beach (Florida) en plena crisis sanitaria, lo que ha podido llevar a que recayera en las drogas.

Según recoge 'The New York Post, la madre del enfermero ha relatado que la situación sanitaria le había impactado: "Le afectó mucho ver morir a pacientes de su edad. En marzo ya no podía asistir a las reuniones de preparación en persona", explica su madre, Carolyn. "Tenía miedo de la poca protección con la que contaba el personal y pesadillas en las que aparecían las alarmas de los ventiladores de la UCI", continúa.

De hecho semanas antes del suceso, William denunció en su cuenta de Facebook la falta de material de protección para el personal sanitario. "En mi hospital estamos racionando una máscara N95 para todo mi turno". Y añadió: "Nos estamos quedando sin batas. Estamos haciendo que la gente haga protectores faciales improvisados que se acaban rompiendo", añadía.