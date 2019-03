El exjefe de campaña de Trump, condenado 7 años y medio de prisión

El exjefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, cumplirá siete años y medio de prisión tras haber sido sentenciado este miércoles por un segundo caso relacionado con la llamada trama rusa, además de haber cometido fraude fiscal y bancario.

En la vista del juicio celebrada este miércoles en el Distrito de Columbia, Manafort ha sido condenado a tres años y medio. Esta última condena se suma a la anterior de casi cuatro años por los delitos de conspiración contra Estados Unidos y la conspiración para obstruir la justicia al intentar falsificar testigos.

La jueza Amy Berman Jackson ha subrayado que el exjefe de campaña del ahora presidente de EEUU ha pasado gran parte de su trayectoria dedicado a "engañar al sistema". Manafort se había declarado culpable y esperaba recibir clemencia del tribunal, no obstante, la jueza ha dictado que "decir que siente haber sido atrapado no es una inspiradora petición de clemencia. Este acusado no es el enemigo público número uno pero tampoco es una víctima". Además, la sentencia obliga a Manfort a devolver 6 millones de dólares.

El proceso contra Manafort nace de la investigación de la llamada "trama rusa", que lidera el fiscal especial Robert Mueller. Sin embargo, esta investigación no está relacionada con las actividades que había desempeñado dentro de la campaña de Trump. El fiscal Mueller acusa a Manafort de haber creado una "red de entidades y cuentas bancarias" en diferentes países para ocultar hasta 75 millones de dólares que obtuvieron principalmente del Gobierno prorruso de Ucrania y de oligarcas rusos.

Manafort, que fue el jefe la campaña de Trump entre mayo y agosto de 2016, tuvo que dimitir tras descubrirse que había recibido 12,7 millones de dólares por asesorar en secreto al expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich (2010-2014), actualmente en el exilio en Rusia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había mostrado su apoyo a Paul Manafort, tras haber sido condenado la primera vez por delitos financieros. Manafort se había declarado culpable ante un Tribunal Federal de Washington el pasado mes de septiembre por delitos de conspiración contra Estados Unidos y la conspiración para obstruir la justicia al intentar falsificar testigos. El juez ha dejado claro que el veredicto de este jueves no tiene relación con este caso.