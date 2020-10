Los españoles rechazan la gestión de Trump... y no saben qué pensar de Biden

No hay ciudadano de cualquier país que no tenga opinión sobre las elecciones de Estados Unidos. Lo que ocurra en el enfrentamiento en las urnas entre Donald Trump y Joe Biden repercutirá en las sociedades de todo el planeta. Por eso, como se dice coloquialmente, todo el mundo tiene una opinión sobre la política en EEUU. Gran parte de ellas han sido recogidas en la encuesta realizada por la consultora DYM para Henneo-La Información, que ha colaborado con otras empresas de demoscopia internacionales para realizar un macrosondeo sobre los comicios del 3 de noviembre. En el que se evidencia que Trump no cae nada bien a los españoles. Aunque estos tampoco tienen una opinión clara sobre Biden.

Como muestra la encuesta, para la que se han realizado 11.737 cuestionarios online en diez países entre el 9 y el 23 de octubre, Donald Trump cae mal a un 68% del total de los sondeados. Ni un solo país de la decena que han sido escogidos para el sondeo le aprueba. En España, ese porcentaje es del 75%. Y aunque pueda parecerlo, el de los españoles no es de los rechazos más altos. Donde peor prensa tiene el actual presidente es en Alemania, Francia, Canadá o Reino Unido, ya que no agrada a más del 80%. De hecho, y con la excepción de EEUU, no cae bien a más del 20% de población en ninguna de estas naciones.

La situación de Joe Biden es muy distinta. No provoca el desdén generalizado que despierta su rival. Pero eso no significa que tenga un respaldo a nivel mundial. Tanto que la mayoría no se pronuncia sobre si les cae bien o mal, con un 40% optando por la respuesta de No sabe / No contesta. Solo un 34% reconoce que sí apoyaría al candidato demócrata, y un 26% no lo haría bajo ningún concepto. En España pasa lo mismo que a nivel general: un 54% no tiene opinión sobre Biden, con un 27% mostrándole su simpatía y un 19% su rechazo. La tendencia es similar en el resto de países, con la excepción de Perú, donde ganan los que le rechazan a los que le avalan.

Biden también ganaría en otros países

Otro de los datos analizados en el sondeo es qué ocurriría si a los encuestados les dieran la oportunidad de votar en Estados Unidos. Como era previsible por la simpatía que les despiertan, la mayoría elegiría al exvicepresidente de Barack Obama, que contaría con el respaldo del 47%. El actual presidente tendría que conformarse tan solo con el 12% de estos hipotéticos sufragios. Pero también hay que tener en cuenta que hasta un 21% no votaría por ninguno de los dos, o directamente se abstendría. En el caso español, un 50% cogería la papeleta de Biden y un 12% la de Trump. Y otro 38% no apoyaría a ninguno de los dos. Lo mismo pasaría en los otros nueve países encuestados. Con Canadá y Alemania como los más favorables al demócrata.

Además, un 81% de los sondeados asegura tener interés en lo que vaya a ocurrir en las urnas el próximo 3 de noviembre. Como es obvio, los más preocupados están en la propia EEUU y en Canadá. Mientras que en España, el porcentaje de los que estarán atentos es del 70%, lo que sitúa al país por debajo de Francia (73%), Alemania (85%), Japón (72%) o Reino Unido (74%). Pero aunque el proceso capte su atención, no quiere decir que tengan una buena opinión sobre el país americano en sí. De los diez estados escogidos como muestra, solo en Argentina hay una mayoría que tenga buen concepto de EEUU (51%). Donde peor caen los estadounidenses es en Alemania (22% de buena opinión). En España hay división, ya que un 37% muestra su agrado por la primera potencia y un 43% no.

Las decisiones que ha tomado Trump en estos cuatro años tampoco han gustado demasiado a los encuestados. Todas sus medidas relevantes cuentan con una tasa de desaprobación superior al 25%. Las más discutidas son la retirada de EEUU del Acuerdo Internacional del Clima o su ruptura con la Alianza Comercial Transpacífica, con el 65% y el 63% de rechazo respectivamente. Tampoco gustan a los consultados la retirada del acuerdo nuclear con Irán o la construcción del muro con México, además de la negociación con Corea del Norte o sus políticas contra la inmigración. En España, las más discutidas son las referentes al acuerdo por el clima y la construcción del muro en la frontera mexicana.