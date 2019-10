Gana la lotería dos veces en cinco meses y sigue haciendo turnos de 11 horas

Normalmente, ganar un millón en la Lotería puede cambiarte la vida. Eso, a menos que te llames Robert Stuart, tengas 65 años y vivas en el Estado de Maine.

Stuart ganó un premio de 100.000 dólares en un botelo de rasca y gana que compró a principios de septiembre. Una victoria que podría haber sido más emocionante, si no hubiera tenido la misma suerte -o más- hace menos de medio año. En mayo, ganó en la Lotería un premio de un millón.

En apenas cinco meses, su cuenta engordó considerablemente en más de un millón de euros. Pero según ha confesado a The Boston Globe, su vida no ha cambiado en nada. "No hay realmente nada diferente. Hago lo mismo una y otra vez".

Mira también Un ganador de la lotería pierde un millón por no reclamar a tiempo el premio

Tardó una semana en cobrar la Lotería

No solo eso, sino que Stuart continúa haciendo turnos de 11 horas como conductor de un tractor. Según cuenta al rotativo estadounidense, tardó una semana en cobrar su boleto premiado con un millón de euros. No porque estuviera saboreando la victoria, sino porque con su horario no tenía tiempo suficiente para ir a la sede de Loteria de Maine.

Stuart también se negó a contratar a ningún contable o experto que le ayudase a administrar su dinero. "¿Por qué debería pagarle a estos tipos?", se pregunta.

Para más inri, Stuart sigue viviendo en su caravana. De hecho, lo poco que hizo con su dinero fue cambiarle las ventanas. Ocasionalmente, también se pide una langosta, en lugar de una hamburguesa o un perrito caliente que siempre fue su opción más asequible.