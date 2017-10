Lombardía y Véneto reclaman a Italia más autonomía en sus referéndums

Dos de las regiones más prósperas de Italia, Véneto y Lombardía, han optado este domingo por reclamar más autonomía al Estado tras celebrar sendos referéndums consultivos, y sus gobernadores avanzaron que iniciarán una negociación con el Gobierno a tal fin.



En el Véneto, con el 86,5% de los votos escrutados, el 98,1% de los electores votó a favor y el restante 1,9% lo hizo en contra.



En el caso de Lombardía, con el 60% de los votos escrutados, el 95,64% votó a favor y el 3,61% en contra, con un 0,75% de votos nulos, y la participación fue netamente inferior, alrededor del 40%.

Aunque no había establecido un quórum, el presidente lombardo, Roberto Maroni, había reconocido que se conformaría si superara el 34% que se registró en la reforma constitucional de 2001, sin embargo sus oponentes políticos ya hablan de fracaso al no llegar al 50%.



El presidente del Véneto, Luca Zaia, que como Maroni pertenecen a la xenófoba Liga Norte (LN), celebró estos resultados, que consideró "un éxito de los venecianos", y anunció que mañana convocará a su junta para preparar el proyecto antes de iniciar la negociación.



Modelo federalista en Italia



Defendió el modelo de una Italia que avance hacia el modelo federalista y aseguró que reclamarán a Roma una veintena de competencias, así como retener un 90% de los impuestos.



Y reconoció que los sistemas de recuento de votos han sido objeto de un ataque informático, lo que explica el retraso en la publicación de los resultados.



Por su parte, Maroni subrayó el "compromiso importante" adquirido con esta votación: "impulsar el mandato histórico que millones de lombardos me han dado para tener una autonomía verdadera. Ir a Roma y pedir más competencias y recursos para Lombardía", proclamó.



El Gobierno italiano, "preparado"



El subsecretario del Gobierno para los Asuntos Regionales, Gianclaudio Bressa, afirmó que el Ejecutivo de Paolo Gentiloni "está preparado" para emprender dicha negociación, en declaraciones recogidas por los medios.



Estas dos regiones han convocado estos referéndum consultivos y no vinculantes, apoyados por la mayoría de fuerzas políticas regionales, para recabar apoyo y negociar así con el Gobierno una mayor autonomía, algo contemplado por la Constitución.



¿En qué quieren ganar competencias?



Quieren ganar competencias en materia educativa, medioambiental, de seguridad y migratoria pero, sobre todo, de naturaleza fiscal.



Y es que estas dos regiones, que suman el 34% del PIB italiano, quieren reducir su déficit fiscal, la brecha entre lo que aportan al Estado y lo que este "devuelve".



Un monto que algunos estudios cifran en 54.000 millones de euros (63.607 millones de dólares) en el caso de Lombardía y de unos 18.000 millones (21.202 millones de dólares) para el Véneto.



El líder de este partido ultraderechista, Matteo Salvini, destacó que, entre las dos regiones, "más de cinco millones de personas han votado por el cambio", y subrayó que "desde mañana" trabajará para que este tipo de referéndum se hagan en otras regiones del país.



Nada tiene que ver con Cataluña



Durante la celebración de la consulta y en los días previos, sus organizadores han resaltado que nada tienen que ver con el desafío independentista de la comunidad autónoma española de Cataluña.



En el enunciado del referéndum en Lombardía se pregunta a los electores si desean que el Gobierno regional reclame "condiciones particulares de autonomía" al Estado pero siempre "en el cuadro de la unidad nacional".



"No tenemos nada que ver con Cataluña. Queremos autonomía, más poder, más competencias y un federalismo fiscal, no la independencia", señaló tras votar Zaia.



La consulta en estas dos regiones de la industrializada Italia septentrional ha suscitado críticas por su elevado coste y porque no eran un requisito "sine qua non" para iniciar una negociación con el Gobierno central.



Y es que hay quien sospecha que las consultas también han sido organizadas pensando en las elecciones generales y las regionales de Lombardía que tendrán lugar el próximo año.