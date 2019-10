Lula rechaza la oferta de condicional: "No cambio mi dignidad por mi libertad"

El expresidente brasileño Lula da Silva, en prisión por una condena de corrupción desde abril de 2018, se ha negado este lunes a aceptar la oferta de los fiscales que le han propuesto la posibilidad de salir de la cárcel para trabajar y bajo condiciones. El líder se ha mostrado firme en su determinación a travésd de una misiva de su puño y letra: "No cambio mi dignidad por mi libertad". La carta ha sido divulgada por los abogados encargados de su defensa

Los fiscales responsables por la Lava Jato, la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil, presentaron el pasado viernes ante la Justicia una petición para que el líder pudiera cumplir el resto de su condena en régimen semiabierto, lo que le permitiría trabajar fuera de la cárcel, medida que Lula ha rechazado con rotundidad y ante la uqe ha vuelto a insistir en su inocencia: "Quiero que sepan que no acepto cambalaches con mis derechos y mi libertad. Ya demostré que son falsas las acusaciones que me hicieron. Son ellos (los fiscales) y no yo los que están presos en las mentiras que le contaron a Brasil y al mundo"

En el texto que redactó desde su celda, en el centro penitenciario de la sureña ciudad de Curitiba, agregó que los fiscales de la Lava Jato deberían pedirle disculpas al pueblo brasileño, "a los millones de desempleados y a mi familia" por el mal que le hicieron a la democracia, a la Justicia y a Brasil.

"Ante las arbitrariedades cometidas por los fiscales y por Sergio Moro (el actual ministro de Justicia y juez que condenó al mandatario) le corresponde ahora a la Corte Suprema corregir lo que está equivocado para que se haga justicia independiente e imparcial. Como es debido a todo ciudadano", ha argumentado en el documento.

El abogado del líder, Cristiano Zanin, ha leído la carta en una rueda de prensa este lunes justo después de reunirse con su cliente. El letrado asegura que hasta ahora no ha sido notificado por la Fiscalía ni por la Justicia sobre la posibilidad de una libertad condicional, pero que una vez ocurra seguirá las instrucciones del expresidente: "Esperaremos la notificación y en el plazo establecido responderemos siguiendo las orientaciones del cliente: él no acepta cualquier condición impuesta por el Estado para liberarle por no considerar legítimo ni el proceso ni la condena que le fue impuesta".

De acuerdo con Zanin, lo único que acepta su cliente es que la Corte Suprema analice los recursos que presentó el año pasado en los que pide que el proceso contra él sea totalmente anulado por haber sido promovido por fiscales y por un juez con imparcialidad dudosa. El abogado encargado de su defensa ha añadido que la intención de Lula no es incumplir una decisión judicial, en caso de que el juez de ejecuciones penales le conceda el régimen semiabierto, sino que se respete su derecho de no aceptar negociaciones ni condiciones para liberarlo por considerar ilegítimo todo el proceso.