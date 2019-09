La existencia de ovnis es real: la Marina de Estados Unidos lo hace oficial

La Marina de Estados Unidos ha reconocido, por primera vez y de forma oficial la existencia de "fenómenos aéreos sin identificar". Aunque eso sí, pide que como conclusión se saque que no son extraterrestres.

La confirmación ha llegado tras haber visto los objetos en tres vídeos de imágenes militares desclasificadas, según ha confirmado a CNN, el portavoz de la Marina, Joe Gradisher.

Los clips, en cuestión, fueron publicados entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 por la Academia de Ares y Ciencias To The Stars. En las imágenes se ven objetos que se mueven rápido y son capturados por sensores infrarrojos avanzados.

"Todos van contra el viento"

En dos de los vídeos se pueden escuchar audios de pilotos de combate estadounidense que comentan, sorprendidos, lo que están viendo. "Es un maldito dron", le dice uno de los pilotos a su compañero. "¡Dios mío, todos van contra el viento!".

"Esperaba que cuando el ejército de Estados Unidos estudiase los vídeos, coincidiera en el lenguaje y etiquetara en los documentos oficiales a los objetos como 'drones' o 'globos'", explica Gradisher a Vice. "Sin embargo, no lo hicieron. Registraron esos 'fenómenos' como 'no identificados', algo que me sorprendió y emocionó".

Y añade: "Que la Marina esté usando ese termina muestra que han ampliado algo que se espera que los pilotos de combate estadounidense investiguen cualquier cosa desconoce en su espacio aéreo".

Lo cierto es que la cantidad de incidentes de estos objetos reportados, ha hecho que la Marina esté tomando cada vez más en serio este asunto. Aunque eso sí, no tiene intención de divulgar esta información al pública.

Así, a principios de este año, la Marina de Estados Unidos cambió oficialmente su política para facilitar que su personal informase sobre avistamientos de ovnis, debido a la cantidad de informes de "aeronaves no identificados".