Así es el mecanismo del Parlamento para obligar a Johnson a posponer el Brexit

El Parlamento británico activó a última hora del martes el mecanismo para obligar a Boris Johnson a abandonar su plan de salir de la UE, con o sin acuerdo, el próximo 31 de octubre. La derrota del Gobierno, por 328 votos a 301 en la votación para convocar un debate urgente con el objetivo de aprobar una prórroga del Brexit más allá del 31 de octubre, implica que desde este miércoles tendrá lugar la presentación de argumentos previa a una segunda votación de una ley que obligaría a evitar un Brexit 'duro' al primer ministro. Se trata de un mecanismo llamado Orden Permanente 24 y que ha generado controversia y esperanza a partes iguales.

De hecho, el principal objetivo de las críticas del Gobierno durante la sesión del martes fue John Bercow, Mr. Speaker del Parlamento (y conservador), por permitir que el debate de urgencia incluya proyectos de ley y no enmiendas meramente consultivas, tal y como sucedió en abril, la última vez que se apeló a la Orden Permanente 24 de la Cámara para manifestar la voluntad (no vinculante) del Parlamento de no salir bajo ningún concepto de la UE sin un acuerdo con Bruselas. Históricamente, jamás se ha utilizado este mecanismo para aprobar una ley vinculante.

Sin embargo, este mecanismo es al que se han agarrado tanto el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, como el resto de la oposición y los conservadores rebeldes para frenar el plan de Boris Johnson de puentear al Parlamento mediante su suspensión durante cinco semanas. Una medida tachada por la oposición y parte de la ciudadanía que se manifestó el pasado fin de semana de "golpe" a la democracia británica y que ha provocado una rápida reacción de los antiBrexit. Este miércoles se inicia el proceso para aprobar una ley de urgencia, establecido en el reglamento de la Cámara y que tiene una serie de particularidades.

Cómo funciona la Orden Permanente 24

La Orden Permanente 24 "es la norma parlamentaria para los debates de emergencia celebrados en la Cámara de los Comunes de lunes a jueves", tal y como señala la web del Parlamento británico. Según el reglamento, los parlamentarios pueden solicitar al Mr. Speaker un debate de emergencia durante la sesión y, si éste concede permiso para que se escuche la solicitud, un parlamentario tiene tres minutos para pronunciar un discurso que describa por qué debería haber un debate de emergencia. Entonces, el Mr. Speaker debe decidir si presentar la solicitud a la voluntad de la Cámara; sin embargo, es raro que esto suceda.

Luego, si la Cámara acuerda que se deba llevar a cabo un debate, se programará para una fecha futura, generalmente al día siguiente en el que haya sesión en el Parlamento. Sin embargo, lo particular del debate de esta semana es que permitirá incluir proyectos de ley y no enmiendas meramente consultivas. La norma no prohíbe que sean votadas leyes vinculantes, sino que se trata de una convención parlamentaria. Por eso, los parlamentarios podrían utilizar esta ambigüedad para tomar el control de la agenda de los Comunes durante un día completo y aprobar una nueva ley, como una que obligaría al primer ministro a extender aún más el Artículo 50.

El precedente de Yvette Cooper

Como las leyes deben haber sido refrendadas por los Lores, así como por los Comunes, a menudo pasan semanas antes de que se apruebe una ley. Pero es posible hacerlo en tan solo tres días, como Yvette Cooper logró en abril cuando forzó una extensión del Brexit. Entonces, en teoría, los parlamentarios podrían usar la Orden Permanente 24 para comenzar un proceso que finalmente sirva para aprobar una ley que bloquee el Brexit sin acuerdo el 31 de octubre. El viernes es la fecha límite.

Paralelamente, y para añadir más incertidumbre a esta decisiva semana para el Brexit, un grupo de 17 diputados laboristas anunciaba el martes que, en el caso de aprobarse el debate de emergencia, propondrá una enmienda a la ley que abandera su líder, Jeremy Corbyn, para incluir el último acuerdo propuesto por Theresa May antes de dimitir para que pueda ser votado de nuevo en el Parlamento. Argumentan que la Cámara se encuentra "entre dos polos" opuestos y que es preferible una salida con acuerdo el 31 de octubre que un Brexit 'duro'. Su enmienda, de aprobarse, tendría que ser consensuada posteriormente con Bruselas.