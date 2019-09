El Parlamento da luz verde al plan para tumbar el Brexit 'duro' de Boris Johnson

El Parlamento británico ha activado este martes el mecanismo para tumbar el plan de Boris Johnson de salir de la Unión Europea, con o sin acuerdo, el próximo 31 de octubre. Gracias, entre otras cosas, a la deserción en mitad de la sesión del diputado 'tory' Philip Lee, que ha provocado que los conservadores pierdan la mayoría en la Cámara de los Comunes. Algo que se ha reflejado en la derrota del Gobierno, por 328 votos frente a 301, en la votación para convocar un debate urgente (que tendrá lugar mañana miércoles) con el objetivo de aprobar una prórroga del Brexit más allá del 31 de octubre.

Boris Johnson ha evitado convocar nuevas elecciones, a pesar de que los analistas consideran que será su movimiento más probable. Sin embargo, sí ha dejado caer que si el Parlamento vota este miércoles la ley para obligarle a posponer el Brexit, presentará una moción para convocar elecciones generales antes del 31 de octubre (previsiblemente, el 10 o el 17 de octubre). Su idea es formar un nuevo Gobierno con más apoyos para poder anular la legislación que teóricamente le impediría ejecutar el Brexit ese día, cuando finaliza la prórroga pactada con Bruselas.

"Yo no quiero unas elecciones, pero si los diputados votan mañana para forzar otro retraso inútil del Brexit, entonces ese será el único modo de resolver esto", afirmaba Johnson después de que los diputados arrebataran al Gobierno el control de la agenda parlamentaria. En este sentido, Andrea Leadsom, ministra de Empresa, Energía y Estrategia Industrial, anunciaba poco después que los rebeldes 'tories' no serán apartados del partido hasta después de la votación de la ley.

Esta 'bofetada' del Parlamento a Boris Johnson se produce menos de una semana después de que la reina Isabel II accediese a la petición del primer ministro de suspender la Cámara de los Comunes durante cinco semanas, para evitar someter a escrutinio un más que posible Brexit 'duro' previsto para el próximo 31 de octubre. De hecho, el principal objetivo de las críticas del Gobierno ha sido John Bercow, Mr. Speaker del Parlamento (y conservador), por permitir que el debate de urgencia incluya proyectos de ley y no enmiendas meramente consultivas (como sucedió en abril, la última vez que se apeló a la Orden Permanente 24 de la Cámara).

Mira también Boris Johnson pierde la mayoría en el Parlamento tras desertar un diputado

Tras la decisiva votación de este martes, parece más probable que el Parlamento pueda aprobar el proyecto de ley para que antes del 19 octubre 2019 Johnson esté obligado a llevar a cabo una de las tres siguientes acciones: que los parlamentarios aprueben el acuerdo de retirada, que los parlamentarios aprueben una moción acordando un Brexit sin acuerdo, escribir a la UE solicitando una extensión del artículo 50 más allá del 31 de octubre. A diferencia de la enmienda que ya aprobaron (en dos ocasiones) los 'comunes' entre enero y marzo, esta no sería meramente consultiva, sino de obligado cumplimiento por parte de Johnson.

En este sentido, el Parlamento emplaza a este miércoles el debate de urgencia sobre esta ley, que debería ser votada como muy tarde el viernes (para lo cual Bercow tendrá que convocar una sesión extraordinaria), ya que el lunes día 9 de septiembre es el primer día en el que se podría llevar a cabo la suspensión del Parlamento planeada por Johnson. Una vez aprobada, la ley tendría que ser refrendada en la Cámara de los Lores, en la cual los conservadores proBrexit tienen pensado estirar el debate todo lo posible (no existe límite de tiempo) para impedir que se vote. Sin embargo, los laboristas ya han propuesto otra ley para obligar a los lores a votarla antes de las 18:00 (hora española) del viernes.

Por otro lado, esta minoría en la Cámara de los Comunes también supone que Boris Johnson podría enfrentarse a una moción de censura. En un principio, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, la oposición y algunos diputados 'tories' rebeldes tenían previsto utilizar este mecanismo solo en el caso de que no prospere la ley para obligar a Johnson a prorrogar el Brexit. Sin embargo, ahora podrían dar el paso y llevar a cabo directamente una moción de censura que obligaría a Corbyn a sumar apoyos para formar Gobierno en 14 días. La opción de unas elecciones generales antes del 31 de octubre ha sido descartada reiteradamente este viernes por parte del Gobierno, mientras que la oposición no votará a favor de unos comicios hasta no saber si su ley para prorrogar el Brexit tiene éxito.

Paralelamente, y para añadir más incertidumbre a esta decisiva semana para el Brexit, un grupo de 17 diputados laboristas anunciaba el martes que, en el caso de aprobarse el debate de emergencia, propondrá una enmienda a la ley que abandera su líder, Jeremy Corbyn, para incluir el último acuerdo propuesto por Theresa May antes de dimitir para que pueda ser votado de nuevo en el Parlamento. Argumentan que la Cámara se encuentra "entre dos polos" opuestos y que es preferible una salida con acuerdo el 31 de octubre que un Brexit 'duro'. Su enmienda, de aprobarse, tendría que ser consensuada posteriormente con Bruselas.