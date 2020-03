Naomi Seibt, la opositora de Greta que lucha contra el "alarmismo ambiental".

Naomi Seibt pasó de ser una defensora de la lucha para combatir el calentamiento global a oponerse a la corriente de la activista sueca Greta Thunberg. La joven asegura que "me creí toda esta narrativa de que el cambio climático estaba destruyendo el planeta (...) pero luego de hacer un poco de investigación, decidí que ya tenía una visión propia y sólida sobre el asunto".

La joven de 19 años trabaja ahora para Heartland, un Think Thank conservador, y se ha posicionado como la defensora del escepticismo frente al cambio climático. Seibt declaró a la BBC que "en realidad, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero menor", asegurando que los cálculos de distintas instituciones internacionales que lo destacan como el gran agresor del ambiente se han hecho con modelos de computación y no están basados en datos reales.

Naomi cree que la activista sueca y sus seguidores están provocando una "histeria innecesaria" con sus mensajes: "Mira hacia afuera, el clima ha estado cambiando todo el tiempo... No estoy diciendo que sea positivo o negativo. Es neutro. El clima siempre está cambiando. Es algo natural (...) Lo que no creo es que los humanos estén causando el cambio climático".

Algunos activistas la han criticado por sus presuntos nexos con Donald Trump, un presidente conocido por su negativa a aceptar los argumentos de Thunberg. Una investigación del 'Washington Post' desveló que la organización para la que trabaja mantiene estrechos vínculos con los inquilinos de la Casa Blanca porque William Happer, quien se fue director del Consejo de Seguridad entre 2018 y 2019, solicitó la ayuda de Heartland para promover sus ideas de que las emisiones de CO2 deberían considerarse beneficiosas para la sociedad.

Seibt confezó en una entrevista que no le gusta ser conocida como la anti-Greta, pero que "bienvenido sea" si sirve para exponer otro punto de vista en un debate tan importante. Su visión gana cada vez más adeptos. Greta Thunberg tiene 4 millones de seguidores en Twiter y Naomi Seibt -que abrió su cuenta en febrero de 2020- tiene 11.900.