Niño de 6 años arriesga su vida al salvar a su hermana del ataque de un perro

En las últimas horas, el pequeño Bridger de seis años, afincado en la ciudad de Cheyenne, en Wyoming (EEUU), se ha convertido en un auténtico héroe, tras salvar a su hermana del ataque de un perro, que podría haberle costado la vida a la pequeña.

La encargada de relatar lo sucedido en redes sociales fue la tía de ambos. Lo hizo mediante una publicación en Instagram que acumula ya casi un millón de 'me gusta': "Mi sobrino Bridger, de seis años, salvó la vida de su hermanita poniéndose entre ella y un perro que la atacaba. Después de ser mordido varias veces en la cara y la cabeza, cogió la mano de su hermana y corrió con ella para mantenerla a salvo".

Tras las heridas causadas al pequeño en la cabeza, recibió casi 100 puntos de sutura en su cara. Estuvo, incluso, a pocos centímetros de perder el ojo.

"Si alguien tenía que morir, pensé que debía ser yo". Estas fueron las palabras del pequeño que han conmovido las redes y llamado la atención de algunos actores de Hollywood.

El perro que atacó a la pequeña era del vecino, pero la publicación de Walker en Instagram, aclaró que no es un perro conflictivo y que la relación con su familia sigue siendo buena. "Me gustaría aclarar que los dueños del perro son personas muy buenas que han sido muy amables con Bridger y su familia. No sentimos ningún resentimiento hacia ellos y, si acaso, solo ha habido un aumento del amor entre nuestras familias como resultado de este incidente".

Mark Ruffalo a Bridger: "Admiro tu coraje"

La publicación ha generado cientos de miles de reacciones. Tanto que hasta preguntaron por una posible página o vía para hacer donaciones, sin embargo, la familia contestó que prefería que los envíos fueron dirigidos hacia dos organizaciones que apoyan a los veteranos.

Lo que sí pidieron es a la saga de los actores de Avengers, de la cual es fanático Bridger, que enviasen un saludo al pequeño. Uno de los primeros en hacerlo ha sido Mark Ruffalo, actor que da vida a Hulk en la saga.

Le escribió lo siguiente en Instagram: "Realmente respeto y admiro tu coraje y tu corazón. El verdadero coraje no es dominar a las personas ni luchar contra las personas o caminar como un tipo duro. El verdadero coraje es saber lo que es correcto hacer y hacerlo, incluso cuando pueda terminar lastimándote de alguna manera. Eres más hombre que muchos, muchos que he visto o conocido".