Nueve tripulantes son expulsados de un submarino nuclear por tomar drogas

Nueve tripulantes del submarino nuclear británico HMS Vigilant han sido expulsados de la Real Marina del Reino Unido tras dar positivo en un test de consumo de drogas, informó hoy el Ministerio de Defensa.



El submarino es una de las cuatro naves que componen el llamado sistema de disuasión nuclear británico, cuyo personal está obligado a someterse de forma regular a exámenes para controlar el consumo de diversas sustancias.



Un portavoz de la Real Marina indicó que "no se tolera el uso de drogas por parte del personal de servicio" y que todos aquellos que no cumplan los "altos estándares" que se requieren en el Ejército serán relevados de sus puestos.



Según el tabloide "Daily Mail", los nueve tripulantes dieron positivo por consumo de cocaína. A principios de octubre, el capitán de ese mismo submarino fue suspendido debido a una supuesta "relación inapropiada" con un miembro de la tripulación, según informó la BBC.



La Marina británica indicó entonces que existe una "investigación en curso" sobre ese caso y subrayó que las operaciones del HMS Vigilant, con capacidad para albergar ocho misiles con cabeza nuclear y con base en Argyll y Bute, al oeste de Escocia, no se vieron alteradas.