Un padre viola a su hija y se demuestra que es el progenitor de sus cuatro hijos

Natalí es una joven residente en Argentina de 32 años de edad, que ha sido violada de manera continuada durante 25 años por su propio padre. Ahora, una prueba de ADN demuestra que los cuatro hijos de ella han sido fruto de estas acciones, según explican medios locales.

El primer embarazo se produjo solo cuando tenía 13 años. De esa violación nació su primera hija, que ahora tiene 19 años. Dos años después volvió a quedarse embarazada y tuvo un niño. En total, en menos de 10 años, su padre la había dejado embarazada en cuatro ocasiones, según la información del medio 'TN'.

Al final, la joven decidió acudir a las autoridades y contar el infierno que llevaba años sufriendo. El padre, por su parte, al conocerse los resultados de la prueba de ADN fue enviado a prisión donde se encuentra desde principios de enero. Está imputado por los delitos de abuso con acceso carnal agravado por la ascendencia, corrupción de menores y amenazas y se enfrenta a una pena de 35 años de cárcel.

El violador, de 57 años años, no ha reconocido a ninguno de sus hijos, pero esta prueba de ADN ha confirmado su paternidad. Para que no se conociera la verdad, obligaba a la joven a decir que el progenitor era un trabajador de la zona y no él.