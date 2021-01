Una periodista da su testimonio sobre la agresión desde el interior del Capitolio

Jamie Stiehm le había confiado a su hermana un miedo que todavía no tenía nombre en la mañana del miércoles 6 de enero. "No sé qué será, pero algo malo va a pasar", le dijo antes de salir de casa. En una entrevista con la BBC, la columnista de política estadounidense dijo que había sido testigo de hechos violentos anteriormente, pero que la agresión al Capitolio, que vivió de primera mano, no se parecía a nada que hubiera vivido antes.

Stiehm remarcó que sus primeros temores se fueron definiendo antes de entrar en el Capitolio, cuando vio a varios grupos de simpatizantes de Trump, que ya presentaban una actitud bulliciosa mientras sacudían banderas y protestaban contra los resultados electorales que le daban la victoria al candidato demócrata, Joe Biden. Mientras se encontraba con los demás periodistas en la Cámara de Representantes, escuchó el sonido de vidrios quebrándose.

La presidenta, Nancy Pelosi, había estado moderando las intervenciones cuando la policía del Capitolio anunció que un individuo había irrumpido en el edificio. Los miembros de la Cámara intentaron continuar con la sesión, pero los anuncios "siguieron llegando", declaró Stiehm, "y se estaban volviendo más urgentes".

Cuando los intrusos llegaron a la rotonda del edificio, parecía que la policía "no sabía qué hacer", dijo Stiehm. "Estaban descoordinados", subrayó, señalando que bloquearon las entradas de la Cámara a la vez que ordenaban la evacuación de los que se encontraban adentro. La pérdida del control del Capitolio generó "pánico", incluso entre los periodistas más veteranos. "Llamé a mi familia para decirles que estaba ahí y que se trataba de una situación peligrosa".

Entonces sonó el primer disparo. Stiehm dijo que llegó a ver cinco hombres con armas a través de las ventanas rotas de la Cámara. No llegó a haber un tiroteo, pero "se sentía como una posibilidad real". Varios tuvieron que arrastrarse desde los palcos para poder salir. "No estaba vestida para eso", aclaró Stiehm. "Muchas mujeres estaban vestidas formalmente, con tacones".

Stiehm se escondió en el comedor del Capitolio con varias personas más. "Estaba asustada", dijo, "y he hablado con compañeros que dijeron que sentían vergüenza por sentir miedo". En su opinión, "la esfera pública se había degradado", y el mejor mensaje que podían mandar desde las instituciones era regresar a la Cámara tras el asalto. Así definió Stiehm la decisión de Pelosi de seguir con los procedimientos oficiales. "Puedes incitar una revuelta, pero nosotros vamos a seguir".