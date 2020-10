Un anónimo deja comida en la puerta de una familia con 5 hijos y sin recursos

Cuando Emma Frost escuchó el timbre de su casa esa mañana no se podía ni imaginar lo que estaba a punto de suceder. Estaba junto a sus cinco hijos, con edades entre 16años y 11 meses. Fue el mayor el que se acercó hasta la puerta. No había nadie y llamó a su madre para avisarla de lo que sí encontró. Junto a su puerta había dos bolsas con comida y cinco almuerzos para los niños. Y todo con una nota en la que saludaba a esta madre de familia que en estos momentos está pasando problemas económicos. Emma no pudo contener las lágrimas y todavía no sabe como dar las gracias a esta persona anónima que cada día está dispuesta a llevarle el almuerzo de sus hijos si ella no dice lo contrario.

Esta persona anónima vive en el condado de Cheshire en Inglaterra y está dispuesta a seguir dejando comida en las puertas de las familias necesitadas como "un regalo de mi familia a la tuya", según cuenta en su nota. "Si no deseas recibir los almuerzos de los pequeños, envíeme un mensaje. De lo contrario, los dejaré entre las 10:30 y 12 pm", continúa el mensaje según recoge el diario The Sun. Y no quiere ser vista. "Me acercaré a tu puerta, llamaré y me iré".

Relata el diario que esta persona podría estar siguiendo una campaña de ayuda promovida por la estrella del Manchester United Marcus Rashford, quien criticó a los parlamentarios conservadores "por hacer que los pequeños sientan que no importan después de perder la oferta de comidas escolares gratuitas" tras el rechazo a una moción laborista para extenderlas durante las vacaciones hasta la Pascua de 2021.

Las firmas de apoyo no dejaron de llegar a su petición para que se apoye más a las familias necesitadas. Uno de sus mensajes, "Hay muchos niños que simplemente no comen porque no hay comida. La única vez que comen es en la escuela".