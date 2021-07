Del rechazo de la NASA en los 60 por ser mujer, a viajar al espacio con Jeff Bezos

La piloto Wally Funk, de 82 años, será uno de los pasajeros que acompañarán al multimillonario Jeff Bezos en el primer viaje tripulado al espacio previsto para el 20 de julio, informó este jueves su compañía Blue Origin. Funk, la primera instructora de vuelo estadounidense de la historia, es una experimentada piloto que trató de acceder en la década de 1960 al programa de astronautas de la NASA y del que fue rechazada por ser mujer.

El vuelo espacial se espera que dure once minutos. "Nadie ha esperado más tiempo. Es hora. Bienvenida a la tripulación, Wally. Estamos encantados de que vueles con nosotros como invitada de honor", señaló Bezos en su cuenta de Instagram. La primera mujer astronauta estadounidense, Sally Ride, no viajó al espacio hasta 1983.

Junto a Funk irán el fundador de Amazon y su hermano, Mark Bezos, así como un cuarto pasajero que se impuso en la subasta lanzada por Blue Origin al pagar 28 millones de dólares (unos 23,5 millones de euros al cambio actual) y cuyo nombre aún no ha sido revelado. Esa cantidad se donará a la fundación de Blue Origin, llamada Club for the Future, que busca inspirar a los más jóvenes a estudiar carreras científicas y dedicarse a la exploración del espacio, indicó la compañía en un comunicado.

Bezos comparte su obsesión con el espacio con otros multimillonarios, como Elon Musk (Tesla y SpaceX) y Richard Branson (Virgin y Virgin Gallactic). Musk ha expresado sus deseos de fundar una ciudad en Marte que tenga un millón de habitantes en 2050, mientras que Branson se propone trasladar al espacio el modelo actual de viajes aéreos, con trayectos a altísima velocidad y transporte a hoteles en otros planetas.