Portugal se prepara para abrirse de nuevo al turismo con limitaciones por el virus

Portugal se prepara para abrirse al turismo en los próximos meses con las limitaciones impuestas por la pandemia pero intentando aprovechar la buena imagen conseguida hasta ahora por su capacidad para controlar la curva de expansión de la enfermedad.

"Estas últimas semanas fueron de combate a la pandemia evitando destruir la economía, en los próximos tiempos, tenemos que recuperar la economía sin descontrolar la pandemia", señaló hoy el ministro luso de Economía, Pedro Siza Vieira, en un encuentro virtual con corresponsales extranjeros.

"La gente querrá volver a viajar y tener experiencias donde se valore la seguridad", agregó el ministro, convencido de que los turistas "seguirán viendo Portugal como un destino de turismo seguro".

El sector se prepara progresivamente para recuperar la actividad "con algunas restricciones en los primeros tiempos, restaurantes con limitaciones, hoteles con tasas de ocupación bajas y un aumento de la desinfección de las instalaciones", añadió.

El objetivo, dijo, es "asegurar que los turistas se sientan seguros" y "vamos a mostrar a quienes nos visitan que Portugal será un sitio seguro para hacer turismo".

La pandemia obliga a cambios, señaló el ministro, "a repensar el modelo de negocio y apostar más por algunos factores, como la calidad del sistema sanitario"

Siza Vieira, que evitó concretar fechas sobre la posible apertura de la frontera lusa con España, cerrada en marzo, recordó que la medida fue adoptada de forma conjunta entre ambos países y se revisará también conjuntamente. Tampoco pudo avanzar un horizonte sobre la reanudación del tráfico aéreo en el interior de la Unión Europea.

El turismo, que según el ministro representa el 8,5% del PIB luso, se convirtió en motor de la economía local en los últimos años. Expertos del sector, sin embargo, estiman que supone el 15% del PIB y que un desplome del 25% en esta actividad podría traducirse en una caída próxima al 3% de la economía del país.

Portugal, con 10 millones de habitantes, suma 785 muertos y roza los 22.000 casos de Covid-19, una de las cifras más bajas de la UE. La clave, resumió el ministro, radica en la rapidez de las medidas de contención adoptadas por el Gobierno y en la "disciplina" de la población para sumarse al confinamiento sin necesidad de sanciones de las fuerzas de seguridad.

No obstante, las autoridades sanitarias reconocieron hoy que entre marzo y abril, coincidiendo con el pico de la pandemia en el país, se ha disparado la mortalidad por causas naturales -que aún no se han explicado- a niveles que no se registraban desde hace cinco años.