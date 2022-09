Putin advierte que el rechazo europeo al gas ruso tiene consecuencias ecológicas

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha respondido hoy a las pretensiones europeas de dejar de utilizar el gas procedente de Rusia advirtiendo de las consecuencias ecológicas adversas que supondría, ya que conduce al uso de minerales fósiles más dañinos para el medio ambiente. "Adquirir gas ruso barato y luego cortar los suministros de este gas y después utilizar inmediatamente todo aquello que fue declarado anatema, incluyendo el carbón, no es la mejor variante de la solución a problemas globales" ecológicos, afirmó en un foro en la región rusa de Kamchatka.

El mandatario ruso señaló que para lograr reducir la polución son necesarias acciones oportunas que contemplen la adaptación de la industria. "Pienso que la importancia de este problema (...) precisa de una cooperación a escala internacional. Es imposible de otra manera. Es imposible solucionar problemas globales por medios locales, incluso si en los cimientos de estos esfuerzos locales hay tareas nobles", indicó. Putin aseveró, por tanto, que pese a la compleja situación actual, "la cooperación internacional en la esfera de la ecología se mantendrá, sin lugar a dudas".

"Al igual que la cooperación en algunas direcciones del espacio, la reducción de armas, son muchas cosas que, aunque parezca raro, están estrechamente interconectadas. Es algo inevitable", añadió. El presidente ruso consideró que algunos países cometieron errores desde el punto de vista de la ecología, al "tomar un montón de decisiones" en base a objetivos nobles pero irrealizables que condujeron al final a consecuencias adversas.

Tras el inicio de la campaña militar rusa en Ucrania, la Unión Europea defendió la necesidad de reducir su dependencia del gas ruso e incluso prescindir de él. A ello se suman los cortes de los suministros por parte de Rusia, que ha alegado problemas técnicos en las instalaciones del gasoducto Nord Stream a consecuencia de las sanciones impuestas contra Moscú, lo cual ha incidido en un incremento inédito de los precios del gas y la electricidad en Europa.

Poner tope al crudo ruso "crea incertidumbre" en el mercado

Alexander Novak, viceprimer ministro de Rusia, afirmó hoy que el acuerdo del G7 alcanzado el viernes pasado para tratar de imponer un tope al petróleo ruso está generando incertidumbre en el mercado mundial. Novak, encargado de las negociaciones con la alianza OPEP+, habló en la televisión pública rusa tras la reunión telemática de este foro, que acordó este lunes reducir en 100.000 barriles diarios la oferta petrolera oficial de este grupo de 23 países a partir del 1 de octubre. El grupo vigilará ahora "cómo se desarrolla la situación en el mercado" ante varias incertidumbres.

"Hay muchas incertidumbres, incluidas las asociadas con la producción en países que no forman parte del acuerdo (de la OPEP+), declaraciones de líderes individuales del G7 y cuestiones que se están considerando sobre la imposición de un precio máximo para la compra de petróleo ruso", dijo el viceprimer ministro de Rusia. "Por eso, acordamos seguir reuniéndonos mensualmente para dar las soluciones más racionales al mercado", concluyó. Novak indicó que la decisión de hoy de la alianza se debe al hecho de que el mercado mundial está experimentando una ralentización del crecimiento económico.

"La situación es tal que nos permite reaccionar. Vemos que el PIB y el crecimiento de la economía mundial han sido corregidos. Anteriormente se predijo en un nivel de crecimiento del 3,5 %, ahora se estima en un 3,1 %. Por eso, como parte de nuestro acuerdo, decidimos ajustar las cuotas", agregó. También recalcó que los países que participan en el acuerdo OPEP+ no forman ningún precio del petróleo con sus decisiones, sino que equilibran el mercado.

"Tenemos una herramienta flexible. Y tenemos un enfoque racional sobre cómo equilibrar el mercado. Y aquí lo principal es que no estamos hablando de la formación de algún tipo de precio, sino de la suficiencia de oferta para el mercado. De modo que, por un lado no haya excedente: por otro lado no haya escasez", recalcó. Novak también agregó que la demanda de petróleo aún se está recuperando en relación con los niveles previos a la pandemia. "Y esperamos que a principios del próximo año alcancemos los indicadores correspondientes, por encima de los 100 millones de barriles por día de demanda de petróleo. Estamos trabajando, seguimos interactuando para llegar a este nivel sin problemas", agregó.