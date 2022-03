Rusia condiciona una reunión entre Putin y Zelenski a que haya un acuerdo.

Rusia insistió hoy en que está dispuesta a que se celebre una cumbre entre su presidente, Vladímir Putin, y el de Ucrania, Volodímir Zelenski, pero aseguró que no se trata de "reunirse por reunirse" sino que el encuentro debe ser para llegar a un acuerdo sobre la guerra abierta por la invasión rusa. "Nuestro presidente ha declarado en repetidas ocasiones que no impide que se celebre una reunión de este tipo. Sin embargo, estas reuniones no deben ser sólo por reunirse. Hay que llegar a algún acuerdo", afirmó el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, tras reunirse hoy en Ankara con su homólogo turco, Mevlut Cavusoglu.

Lávrov acusó a las autoridades ucranianas de solicitar negociaciones y reuniones sin estar dispuestas a llegar a un acuerdo. El ministro denunció que Ucrania ha rechazado hasta ahora cumplir los Acuerdos de Misnk, pactados en 2015 para intentar una solución al conflicto militar entre separatistas prorrusos en el este de Ucrania y el Gobierno central.

"Dijeron que cumplirían sus promesas, pero no fue así. Hemos aprendido la lección. Preferimos tener conversaciones concretas", señaló Lavrov, quien recordó que se mantienen las negociaciones mediante videoconferencia entre ambas partes. Previamente Lavrov había dicho que se "está cerca" de obtenerse un acuerdo con Ucrania sobre las garantías de seguridad que reclama Moscú. Al respecto, el ministro ruso insistió hoy tras reunirse con Cavusoglu en que el objetivo de Moscú sigue siendo la desmilitarización de Ucrania.

El ministro turco, por su parte, volvió a mostrar la disposición de su país de organizar una cumbre entre Putin y Zelenski. "Hay decisiones que deben ser tomadas por los líderes cuando se alcanza el consenso. En este momento, nos gustaría organizar una reunión de este tipo. También se lo dijimos a los ucranianos", dijo Cavusoglu, que mañana se reunirá con el ministro ucraniano de Exteriores en Kiev.