Johnson destierra la unión de Ucrania a la OTAN después de hablar con Zelenski. 

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha asegurado este miércoles que no hay posibilidad de que Ucrania vaya a incorporarse a la OTAN "a corto plazo", en el marco de la ofensiva militar iniciada el 24 de febrero por orden del presidente ruso, Vladímir Putin, tras hablar. "Hablé ayer de nuevo con (el presidente ucraniano) Volodimir (Zelenski) y por supuesto entiendo lo que dice sobre la OTAN y la realidad sobre la situación", ha dicho. "Todo el mundo siempre ha dicho, y se lo hemos dejado claro al Kremlin, que no hay posibilidad de que Ucrania vaya a unirse a la OTAN a corto plazo", ha agregado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que "la decisión sobre el futuro de Ucrania debe tomarla el pueblo ucraniano y Zelenski como su líder electo". "Le respaldaremos. Lo más importante es que se detenga la agresión de Putin", ha manifestado, antes de denunciar los "ataques bárbaros" contra ciudades ucranianas. "No deben ser vistos como un éxito y no lo serán", ha argumentado Johnson.

En este sentido, Zelenski lamentó este martes que a pesar de haber escuchado "durante años" que "las puertas" de la OTAN estaban "supuestamente abiertas" en realidad no lo están y ha pedido a sus compatriotas que en la guerra con Rusia confíen en ellos mismos. "Ha quedado claro que Ucrania no es miembro de la OTAN. Lo entendemos. Somos gente comprensiva. Durante años hemos escuchado que las puertas estaban supuestamente abiertas, pero ya hemos visto que no podemos entrar", se ha resignado el presidente ucraniano durante una reunión por videoconferencia con alto mandos militares de la Alianza.

"Esto es así y debo admitirlo", ha reconocido Zelenski, quien a pesar de todo se ha mostrado esperanzado por el papel que los ucranianos están desempeñando en este conflicto bélico iniciado por Moscú hace ya poco más de veinte días. "Me alegra que nuestra gente esté comenzando a entender esto y confíen en ellos mismos y en los socios que nos ayudan", ha dicho Zelenski, quien al mismo tiempo ha pedido a estos aliados que intensifiquen el volumen de la asistencia militar, en especial en lo que respecta a la flota aérea, informa la agencia Ukrinform. Pese a ello subrayó que si bien el espacio aéreo ucraniano necesita estar protegido "de la misma manera" que los cielos de la OTAN, "siempre hay un 'pero'" y ha criticado la "hipnosis" que habría en el seno de la Alianza ante la posibilidad de una "tercera guerra mundial".

"Ucrania no pide que se active el Artículo 5 del Tratado de la OTAN. (...) Entendemos que no estamos en la Alianza", pero ha remarcado necesitan "nuevos formatos de interacción" y "garantías" de seguridad. "¿Cuál será la respuesta de la OTAN a sus miembros si ya están preguntando cómo protegerse en caso de que, dios no lo quiera, los aviones y misiles rusos vuelen hacia ellos?. Rusia ha atacado nuestra región de Leópolis. Un ataque con misiles a 20 kilómetros de las fronteras de la OTAN. Drones rusos ya han caído en el territorio de la Alianza", ha recordado Zelenski.

Putin ordenó el 24 de febrero iniciar la invasión de Ucrania con el objetivo declarado de "desnazificar" el país y ante el aumento de las tensiones por la petición de Ucrania de unirse a la OTAN y la Unión Europea (UE), días después de que Moscú reconociera la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.