Ucrania asegura haber derribado dos cazas rusos en el último ataque a Kiev.

Las autoridades ucranianas han informado este miércoles de que dos cazas rusos han sido derribados por el Ejército durante los últimos bombardeos registrados en Kiev, la capital del país. El Mando de la Fuerza Aérea de Ucrania ha confirmado la información y ha matizado que se han destruido dos cazas rusos Su-35C, según informaciones de la agencia de noticias Ukrinform. En los enfrentamientos habrían participado, además, un par de cazas MiG-29 ucranianos, si bien una de las aeronaves ha sufrido graves daños y el piloto está en paradero desconocido.

Este mismo miércoles, el asesor de la Presidencia ucraniana Alexsei Arestovich ha matizado que por el momento no existen datos oficiales sobre la presenta participación del Ejército bielorruso en las operaciones llevadas a cabo en suelo ucraniano a pesar de que el martes varios medios de comunicación hablaban de un despliegue de tropas bielorrusas. "Por el momento no hay datos oficiales de que el Ejército bielorruso esté participando en las hostilidades contra Ucrania. Hay señales que es están analizando, pero el nivel no es por ahora suficiente para poder confirmarlo", ha aclarado, según ha recogido la agencia de noticias UNIAN.