Sanidad no descarta que pueda aparecer algún caso importado del coronavirus

El Ministerio de Sanidad considera que no se puede descartar que aparezca algún caso importado en España del nuevo coronavirus procedente de la zona de riesgo en China. No obstante, según Sanidad, si esto sucediera, la probabilidad de que se produjeran casos secundarios en España se estima "baja en este momento", ya que con la información disponible, la transmisión persona a persona "no es elevada".

Además, las medidas de protección que se aplican en los centros sanitarios "son eficaces" para evitar la transmisión de este virus, y por todo ello, el impacto para la salud pública, en caso de detectar un caso importado en nuestro país, se considera "bajo".

Esta es la última evaluación de riesgo que hace el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) del Ministerio de Sanidad, en una actualización de su último informe emitido ayer miércoles en el que señalaba que el riesgo de introducción en España en ese momento se consideraba "muy bajo".

Mira también Preguntas y respuestas: todo lo que debe saber sobre el brote de coronavirus

Protocolo de actuación

Los técnicos de Sanidad están elaborando un protocolo de actuación ante la aparición de posibles casos sospechosos en España y se ha convocado a la ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta para revisar la situación, la actualización epidemiológica y la capacidad de diagnóstico y actuaciones de respuesta en el país.

La Subdirección General de Sanidad Exterior ha informado, además, a los centros de vacunación internacional para que den las recomendaciones oportunas a los viajeros, al igual que a las autoridades aeroportuarias para estar preparados en caso de que sea necesario activar el procedimiento de actuación establecido para los puntos de entrada.

Los responsables de Sanidad están en contacto con los organismos internacionales (OMS, Centro de Control de Enfermedades Europeo y Comisión Europea) para evaluar los riesgos de la situación y coordinar medidas.

Estarán especialmente pendientes de la respuesta de la OMS sobre si declara emergencia internacional o no por el brote. Ayer no logró consensuar si debía hacerlo, por lo que decidió prolongar hasta este jueves la reunión de expertos para decidirlo.

El Ccaes mantiene informada a la red de alertas a través de su sistema de comunicación con actualizaciones periódicas de la situación del brote, que también son accesibles para el público en general.