Un superviviente del Chapecoense sale ileso de otra tragedia con 21 fallecidos

Erwin Tumiri sobrevivió de milagro a la tragedia de Chapecoense y ahora según sus familiares se ha salvado de un nuevo trágico accidente del que ha salido con pequeños rasguños. Según revelan en el diario El Tiempo, viajaba en un autobús que volcó en Bolivia y en el que murieron 21 personas. Este técnico de aviación tiene lesiones en las rodillas y espalda, pero no son graves. En declaraciones al diario Los Tiempos, la hermana de este hombre 'milagro' asegura que "está estable gracias a Dios".

En declaraciones a CNN relata como el autobús cayó 150 metros por un barranco y "me imaginaba lo peor". No olvidará que iba sentado en el asiento 139 junto a la venta y tras el accidente salió a gatas del autobús en mitad de los gritos de pánico de los pasajeros y pensando "otra vez. Otra vez me está pasando lo mismo". Es muy consciente de que la suerte le da "una nueva oportunidad para ver la vida, para estar más con mi mamá".

Erwin Tumiri, sobreviviente del vuelo de LaMia en 2016 donde viajaba el club Chapecoense y del trágico accidente vial en Bolivia del pasado martes, habló en exclusiva con #CNNEE y contó cómo sintió el roce de la tragedia por segunda vez en su vida. @nachogiron pic.twitter.com/HbnMukxAVo — CNN Argentina (@CNNArgentina) March 3, 2021

El Chapecoense brasileño, que perdió la mayor parte de su equipo en un accidente aéreo en 2016, logró el ascenso a la Primera División de Brasil este mes de enero tras derrotar al Figueirense (2-1) y confirmar su regreso a la élite tras una temporada en la segunda categoría.

El 'Chape' sufrió un grave accidente en 2016, cuando su avión se estrelló en la zona del Cerro Gordo de la Unión, en Colombia, en el departamento de Antioquia. Una desgracia que acabó con la vida de 71 personas y dejó seis supervivientes en aquel vuelo.

El conjunto brasileño iba a jugar al día siguiente la final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional, pero el avión en el que viajaban se estrelló en torno a las 22.00 horas en una tragedia que dejó marcado al club para toda su historia.