Supremacistas blancos regresan con antorchas a Charlottesville

Un grupo de supremacistas blancos abanderados por el conocido representante de la ultraderecha estadounidense Richard Spencer se han congregado esta pasada noche a los pies de la estatua de Robert E. Lee, en Charlottesville (Virginia), donde el pasado mes de agosto estos mismos grupos organizaron una marcha que culminó con enfrentamientos entre manifestantes de izquierda y neonazis y el asesinato de una joven, atropellada por un simpatizante de la llamada 'alt-right'.



A la manifestación de esta pasada noche acudió también el organizador de la marcha de agosto, Unite the Right, Jason Kessler, a la cabeza de una concentración de unas 50 personas con antorchas, como la última vez, al grito de "volveremos". La protesta duró diez minutos antes de disolverse, según la cadena NBC29.



La Policía de Charlottesville no tiene constancia de incidentes, pero las autoridades locales no descartan emprender medidas, como avanzó en Twitter el alcalde de la ciudad, Mike Signer.



"Otra despreciable visita de cobardes neonazis. No sois bienvenidos aquí. Largáos. Mientras tanto, estamos contemplando todas nuestras opciones legales", ha escrito Signer. La concentración no tenía permiso específico "pero están protegidos por la primera enmienda que define la libertad de expresión", según la portavoz de la ciudad, Miriam Dicker.