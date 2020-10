Trump critica a Facebook y Twitter por eliminar una historia del hijo de Biden

Las redes vs. Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido varias veces al candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, que revele "de inmediato" toda la documentación relacionada con el supuesto tráfico de influencias en el que habría incurrido su hijo, Hunter Biden, según publica el periódico 'The New York Post'. Este no lo ha hecho y las redes sociales han enfadado al mandatario al limitar la difusión de la historia alegando que era poco fiable. Facebook ha reducido la distribución de la noticia y Twitter la ha eliminado por completo.

El jefe de política de comunicaciones de Facebook, Andy Stone, ha explicado a través de Twitter que aunque la historia cumple las condiciones para ser comprobada por los verificadores independientes de Facebook, por el momento "reduciremos su distribución en nuestra plataforma". Twitter ha alegado que la historia viola su política interna contra la publicación de material digital robado y el uso de información personal.

En su mensaje, el presidente ha insistido en la necesidad de eliminar las protecciones legales de las grandes plataformas de internet recogidas bajo la sección 130 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996. "Es terrible que Facebook y Twitter supriman la historia de los correos electrónicos que son la 'pistola humeante' del vago de Joe Biden y su hijo, Hunter, en el New York Post. Es solo el principio para ellos. No hay nada peor que un político corrupto. ¡Eliminen la sección 230!", ha escrito Trump.

Este miércoles, el periódico 'The New York Post' ha publicado un correo electrónico de abril de 2015 recuperado de un ordenador que supuestamente pertenecía al hijo del candidato demócrata, Hunter Biden, proporcionado por el exalcalde de Nueva York, Rudy Giulani, que a su vez es el abogado personal de Trump. En el correo, el asesor de la compañía de gas ucraniana Burisma Group Vadym Pozharskyi daba las gracias a Hunter Biden por invitarlo a una reunión con su padre en Washington cuando este aún era vicepresidente en la Administración de Barack Obama.

Hunter Biden fue director en la junta de Burisma desde 2014 a 2018, según consta en documentos presentados por la empresa en Chipre, donde está registrada, algo por lo que Trump presionó a las autoridades ucranianas para que investigaran delitos de presunta corrupción. Por su parte, los demócratas han negado que el encuentro se produjera, aunque Trump ha insistido en que Biden "siempre ha sido un político corrupto" y ha calificado como "vergonzoso" el asunto.