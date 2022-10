Turquía daría su apoyo a Filandia para entrar a la OTAN, pero no a Suecia. 

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, abre la puerta a que su país ratifique el ingreso de Finlandia en la OTAN, pero no el de Suecia. "Nuestras relaciones con Finlandia son mejores y diferentes a las de Suecia", dijo Erdogan en rueda de prensa en la capital checa, donde participa en la primera reunión de la Comunidad Política Europea, un foro al que asisten 44 líderes europeos tanto de la Unión Europea (UE) como de fuera del club comunitario.

"Finlandia no es un lugar en el que los terroristas campen a sus anchas", añadió el mandatario turco y aseguró que su Gobierno está dispuesto a hacer "todo lo posible" para facilitar el ingreso del citado país en la Alianza Atlántica. Ankara había bloqueado la entrada de Finlandia y Suecia en la Alianza Atlántica, argumentando que dan cobijo y apoyos a personas que considera terroristas, pero en la cumbre de la OTAN en Madrid a finales de junio el Gobierno levantó su veto a cambio de ciertas condiciones, entre ellas la extradición de supuestos "terroristas". Erdogan ha advertido de que el Parlamento turco solo ratificará el ingreso de los dos aspirantes nórdicos después de comprobar que cumplen con esos requisitos.

A diferencia de la situación con Finlandia, Erdogan sigue reacio a aceptar a Suecia. "Mientras las organizaciones terroristas sigan marchando en Suecia, mientras sigan estando presentes en el Parlamento sueco, nuestra posición hacia Suecia no será positiva, no cambiará", ha afirmado. Por otro lado, el presidente turco admitió que vivió tensiones con el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, durante la cena con los demás mandatarios en Praga.

"Esta noche he tenido una charla en la cena. Hice mi discurso y el primer ministro griego se mostró muy molesto. No estoy seguro de quién le dio permiso para hablar y dijo que yo había hecho una declaración muy dura sobre ellos", reveló. Sin embargo, Erdogan no dio detalles sobre el contenido de las alocuciones de ninguno de los dos. "Ellos (los griegos) siempre mienten, su política se basa en la mentira. Quieren que demos pasos y ponen a varios países como mediadores. Varios países querían que hoy habláramos con ellos (...) Ahora mismo no hay necesidad de hablar con Grecia", declaró.

Las dos naciones vecinas, ambas miembros de la OTAN, tienen un largo historial de tensiones, agudizadas en los últimos años por acusaciones mutuas de violaciones del espacio aéreo y de las aguas territoriales en el mar Egeo y el Mediterráneo oriental. Erdogan informó de que en Praga mantuvo hoy varias reuniones "muy constructivas" con mandatarios de diferentes países, entre ellos el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y valoró la Comunidad Política Europea como una plataforma "muy oportuna". Puntualizó no obstante que "no es una alternativa a la ampliación de la UE". "Esperamos que esta plataforma política ayude a nuestra adhesión a la UE", subrayó.