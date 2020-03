La primera persona que prueba la vacuna del coronavirus: "Soy una privilegiada"

El primer ensayo clínico de la vacuna del coronavirus ya se ha iniciado en Estados Unidos en un tiempo récord. La primera paciente ha sido Jennifer Haller, quien ha desvelado a 'MSNBC' cómo fue el primer contacto con la vacuna y el procedimiento a llevar a cabo en los próximos meses.

Haller, natural de Seattle y de 43 años, accedió como voluntaria al ensayo clínico de la cura del Covid-19 e indicó "estar muy feliz" por ser la primera persona en someterse al tratamiento experimental.

Hace unas semanas hubo una llamada a voluntarios, Haller rellenó un formulario y recibió una respuesta afirmativa. Tras realizar un examen físico fue aceptada.

"Nos sentimos sin poder hacer nada para cambiar la situación, así que me llenó de alegría poder contribuir en algo cuando me aceptaron. Estoy muy orgullosa de mí misma y me siento una privilegiada", explicó Haller.

Y es que Haller está sana, tiene un trabajo con salario no recortado por la enfermedad y también flexible, y además cuenta con el apoyo de sus amigos y familia. "Mi verdadera preocupación es por la gente cuya vida y trabajo han cambiado drásticamente", señaló.

Procedimiento de 14 meses

A diario tiene que registrar su temperatura corporal, hacer llamadas con los médicos y llevar a cabo un seguimiento semanal de su situación, hasta recibir una segunda dosis de la vacuna en cuatro semanas. El estudio completo durará 14 meses.

En cuanto a los riesgos, cabe señalar que la vacuna no usa ninguna parte del virus, por lo que Haller no estará expuesta en ningún momento del proceso al Covid-19. Los efectos secundarios esperados son los de una vacuna normal, aunque al ser experimental podría haber otros desconocidos hasta la fecha.

Haller espera que el experimento llegue a buen puerto haciendo hincapié en que la oportunidad que tiene de ayudar a otras personas es "enorme".