Alertan de un tirador activo en un centro comercial a las afueras de Denver

La Policía de la localidad de Boulder, a las afueras de Denver, en el estado norteamericano de Colorado, ha alertado de la presencia de un "tirador activo" en un centro comercial. Las autoridades han emplazado a la población a mantenerse alejada del centro comercial King Soopers en un mensaje publicado en Twitter a las 14.49 horas.

Un portavoz de la Policía se dirige ya al lugar de los hechos y se espera que amplíe la información disponible, ha informado el periódico 'The Denver Post' en su edición digital. Por el momento, aún no han detenido al tirador y la policía ha advertido a la población que no se acerque al área. Varios medios confirman que hay tres helicópteros de atención médica llegando a la zona.