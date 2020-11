Dramáticas imágenes de un policía que salva a una mujer de morir ahogada

Una mujer ha salvado la vida de milagro después de que un agente de la policía se tirara a un río para sacarla de su vehículo. Todo apunta a que se quedó dormida al volante y se salió de la carretera, acabando en unas aguas heladas de un río en Ohio (EEUU). Fue ella misma la que alertó a los servicios de emergencia cuando vio que estaba atrapada en su coche sin poder salir y a punto de ahogarse en el río Mahoning en la ciudad de Alliance.

En esa llamada la mujer asegura que el agua empieza a entrar por los pies y no para de subir. "No puedo respirar", recoge el diario The Mirror. Una vez los agentes llegan toda la parte delantera del vehículo está ya bajo el agua y rápidamente deciden romper con un hacha la ventana trasera. La mujer, de 24 años, logra salir por ella y rápidamente se agarra al agente que está en el agua y que antes la había intentado tranquilizar. Ambos salen mientras el coche sigue hundiéndose.

"Si estos agentes hubieran llegado 30 segundos más tarde no sé si estaría aquí", aseguran al diario. La mujer fue trasladada hasta el hospital con heridas leves. Presentaba cortes en la cara pero en cuestión de horas fue dada de alta.

Una de las complicaciones del rescate al que se enfrentaban los servicios de emergencia nada más reciben la llamada de socorro de la mujer era la baja temperatura del agua. Los expertos aseguran que se "puede morir bastante rápido en agua fría por hipotermia".