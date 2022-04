Zelenski comparece ante el parlamento irlandés: "Usan el hambre como arma" 

"Rusia no merece ser llamado un Estado civilizado". Con estas palabras, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha intervenido ante el parlamento de Irlanda después de hacer lo propio este martes por la tarde ante el Congreso de los Diputados. Durante su discurso, Zelenski ha pedido al Ejecutivo irlandés "más liderazgo" para "convencer a la Unión Europea de imponer sanciones más duras" contra Moscú. "Usan el hambre como arma", ha sentenciado sobre Rusia el líder ucraniano.

Durante la comparecencia ante el Parlamento irlandés, Zelenski ha lamentado que los misiles rusos están "destruyendo aquellas cosas que son indispensables para sostener la forma de vida" de la población y ha señalado que las fuerzas rusas están bloqueando "todos los puertos" del país. "Para ellos el hambre es un arma, la gente es un instrumento de dominación", ha aseverado antes de instar a los líderes políticos de Irlanda a "utilizar toda su influencia para convencer a otros países de la UE e introducir sanciones aún más duras para detener la invasión de (Vladimir) Putin".

No obstante, ha dado las gracias al Gobierno irlandés por su apoyo humanitario y financiero y ha destacado que el país no se ha mostrado "neutral" ante la guerra a pesar de ser, en términos generales, "un país neutral". "Estoy agradecido, a cada ciudadano de Irlanda. Gracias por el apoyo a las sanciones", ha afirmado, según informaciones del diario 'The Irish Times'. Así, ha recalcado la importancia de "poner fin al comercio con Rusia". "Hay que romper toda relación con los bancos rusos y el sistema global, detener la fuente de ingreso a cambio de petróleo y gas", ha aseverado antes de afirmar que "existen mecanismos para el

Zelenski ha lamentado la falta de "principio por parte de líderes políticos y empresarios, que consideran que la guerra y los crímenes de guerra no son algo tan terrorífico como las pérdidas económicas". "Sé que vuestro liderazgo puede marcar la diferencia y estoy seguro de que toda Europa es capaz de detener esta guerra y traer de vuelta la paz y estabilidad en el este de Europa. No podemos atrasarlo más", ha añadido.

Por otra parte, ha señalado que desde el comienzo de la invasión hace 42 días, al menos 167 menores han muerto, 927 colegios y 258 hospitales se han visto afectados y 78 ambulancias han sufrido daños. "Incluso tienen como objetivo refugios e iglesias", ha acusado. Sobre la situación en la ciudad de Mariúpol, ha alertado de que existe escasez de alimentos y ha alertado de que Rusia bloquea el acceso humanitario a medio millón de personas. "No dejan que nada entre, ni siquiera medicamentos", ha expresado. "Rusia no merece ser llamado un Estado civilizado", ha puntualizado.