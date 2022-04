Zelenski divide a IU: lo tildan de peligro y Garzón habla de "voz del sufrimiento".

El ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha destacado que la intervención del presidente de Ucrania en el Congreso, Volodimir Zelenski, ha puesto "voz al sufrimiento" de su pueblo y ha reclamado que finalice la "agresión imperialista de Rusia". Así lo ha trasladado en Twitter horas después de que su formación, también en redes, haya mostrado el respecto institucional al mandatario ucraniano pero también haya criticado la suspensión de actividad de partidos políticos, en base a la ley marcial del país y la ilegalización del Partido Comunista ucraniano.

"Sus palabras (en referencia a Zelenski) han puesto voz al sufrimiento del pueblo ucraniano. La agresión imperialista de Rusia debe finalizar inmediatamente para abrir camino a la paz", ha señalado Garzón. Mientras, IU ha destacado que la posición de respeto hacia el presidente ucraniano no implica que sean críticos con algunas medidas emprendidas por el mandatario ucraniano y ha aludido concretamente a la suspensión de actividad de una decena de partidos políticos, lo que "vulnera los derechos civiles" de los ucranianos, sumado a la "ilegalización" del Partido Comunista del país y el "ataque" a sindicatos ya iniciado por el expresidente ucraniano Petró Poroshenko. "Estos gestos antidemocráticos son inaceptables en un país aspirante a la UE", ha lamentado la formación mediante sus mensajes en redes.

Tras fijar la organización federal esta posición, que también ha compartido el PCE, el coordinador de IU en Madrid y secretario general del PCM, Álvaro Aguilera, ha criticado también en Twitter esta postura al acusar a Zelenski de ser un "peligro para la paz y para su pueblo". "Lo siento pero no. Esto no. Zelenski es un peligro para la paz y su pueblo. Heredero de un golpe de estado que ilegalizó al Partido Comunista y a 11 partidos más. Me da igual que los medios le hayan construido traje de Cid Campeador", ha apuntado para reclamar que haya debates en los órganos internos sobre la posición ante Zelenski. Su mensaje en redes sociales ha concluido con un "no en mi nombre" y ha sido compartido por la cuenta de IU Madrid y varias agrupaciones locales del PCM.