El final de 'Supervivientes' y el hábil plan de Telecinco para exprimir a Isabel Pantoja

Nadie quiere competir contra 'Supervivientes'. Las cadenas ansían que termine este mastodonte rompe audiencias, que entra estos días en su recta final. Con sus treinta por ciento de cuota de pantalla, es un suicidio enfrentar cualquier contenido de estreno ante un formato tan poderoso. La programación se ha parado para evitar que apuestas de estreno o prueba sean engullidas, sin piedad, hasta convertirse en invisibles. O eso parece que ha asumido la competencia ante el boom de los náufragos.

El problema se agrava cuando este reality no sólo cuenta con una edición a la semana. Mediaset lo exprime para alimentar de épica toda su programación y completar tres franjas nocturnas de máxima audiencia, que no sólo aúpan la medida de Telecinco. También de Cuatro. Una inversión muy rentable: la infraestructura del mismo producto sirve para impulsar el éxito de audiencias del canal de manera global.

Por su parte, Antena 3 podía haber emitido en este tramo de la temporada la versión más infalible de 'La Voz', 'La Voz Kids', e intentar minimizar a su 'enemigo íntimo'. Pero ha retrasado hasta previsiblemente septiembre esta gran producción, que lleva grabada meses, para que descanse la agridulce resaca de 'La Voz' original y 'La Voz senior' y, a la vez, los pequeñ0s cantantes no sufran los estragos de un 'Supervivientes' con Isabel Pantoja como cabeza de cartel.

Una táctica que puede servir para que no se desluzca la edición con niños del talent de las sillas giratorias, la tanda de galas del concurso que más interés genera en España. Al final, los más pequeños transmiten una espontaneidad libre de esos filtros que ya han adquirido los adultos.

Pero en Telecinco calculan muy bien los tiempos del posicionamiento de su oferta. Improvisan menos de lo que proyectan a la sociedad. Y ya tienen recambio para 'Supervivientes': 'GHVIP' volverá en septiembre. La máquina de la tele-realidad no cesa en la cadena de Mediaset y la sombra de Isabel Pantoja seguirá presente.

Para la rentabilidad de Telecinco es fundamental que exista en emisión un culebrón de la tele-realidad que suministre conflictos a debatir y especular en todos sus programas. No sólo se conforman con el reality y, maestros en las maniobras tácticas de programación, Telecinco parece preparar otro talent show con niños. Esta vez, con el golpe de efecto de Isabel Pantoja en el jurado, lo que sería una jugada peligrosa para 'La Voz' que debe reinventar su dinámica con coachs con menos complejos televisivos.

De hecho, quizá Pantoja hubiera sido el personaje transversal que necesitaba 'La Voz' en Antena 3. La cantante podría haber sido un fichaje de cadena para movilizar varios programas, desde juez de 'La Voz', pasando por concursante de 'Tu cara me suena' hasta incluso colaboradora de 'Espejo Público'. Pero el fichaje se lo llevó Telecinco y lo va a aprovechar al máximo como arma arrojadiza hasta dejar paralizados a sus rivales. Son ingeniosos, entienden rápido que sería un error relegar a la Pantoja a una mera participante de un reality y van colocando su protagonismo como 'imagen del canal' que puede tener hueco en todos los formatos del grupo para que su tirón no acabe con el final de 'Supervivientes'. La Pantoja será un as en la manga recurrente.

Pero el resto de los canales deben de quitarse complejos y buscar una oferta complementaria con la que atraer a un público que se siente huérfano de otro tipo de televisión en directo. Telecinco ha asentado muy bien esta dinámica para que el género de la tele-realidad folclórica dure todo el año, pero no a toda la audiencia le interesa este género.

Hay muchos espectadores hartos de este bucle de contenidos. El panorama televisivo busca otro escenario que, en programas de entretenimiento y en nuestro país, se combate mejor huyendo de formatos grabados largos meses antes -que el espectador intuye como viejos-, apostando más por la energía del 'imprevisible' directo -que tan bien maneja Mediaset y 'El Hormiguero' en Antena 3- y con una mayor posibilidad de dejarse llevar por esa intuición que permite descubrir nuevos personajes y que coarta la televisión de hoy.

Una televisión que no puede quedarse siempre en los mismos tópicos de canciones y personajes de principio de los años 2000. Porque hay mucho carisma por descubrir y hay mucho público cansado de las tramas repetitivas del reality clónico. Sin embargo, a este espectador no le queda otra que ver 'Supervivientes' y quedarse anonadado con la evolución del cansancio de Isabel Pantoja. Porque no le dan otro programa con esa apasionante energía. Porque parte del indudable éxito de Telecinco también se debe a sus competidores.