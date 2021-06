El fútbol y la pérdida de interés por las nuevas generaciones

Decía Florentino Pérez que las nuevas generaciones ya no tienen el mismo interés por el fútbol. Su forma de entender el entretenimiento es diferente, sus referentes ya no son los mismos. Y probablemente en este análisis no le falta razón al presidente del Real Madrid, pero los referentes también se crean a sí mismos. Y ahí es donde el fútbol debe hacer autocrítica: en cómo se ha ido alejando paulatinamente de lo popular de la sociedad, como si a veces pareciera que no forma parte de ella.

Este mismo fin de semana, la propia cuenta de Twitter de la Selección Española ha compartido un vídeo que, ingenuos, han colgado para recibir el aplauso y ha generado polémica. ¿Por qué? Por la aparente poca educación que evidencian en tales imágenes los jugadores de La Roja. Ni un sólo futbolista se acercó a la afición que estaba esperando y animando en su salida del hotel de Sevilla. Simplemente Jordi Alba, Gayá y Laporte saludaron con las manos a la numerosa afición que esperaba. El resto, mirada al infinito. Como si no fuera con ellos.

Esa altivez probablemente no es ni siquiera culpa de los jugadores, más bien representa el despegue del fútbol de la calle. Así el balompié ha ido ganando la percepción social de superioridad con la que es más difícil identificarse. Por supuesto, la Eurocopa todavía sigue arrasando en audiencias, pero de seguir esta tendencia el deporte rey, poco a poco, se irá despegando de aquellos que lo convertían en un fenómeno de masas.

Al final, los referentes deportivos surgen del talento. Pero el talento sin carisma es menos talento. La selección con la que España ganó el Mundial define muy bien esa autenticidad de trabajo en equipo con el que la sociedad conecta, pues La Roja de entonces representaba a una pandilla de chicos de barrio unidos, capitaneados por un Vicente del Bosque que también simboliza la naturalidad de un hombre con los pies pegados a la tierra y no sintiéndose más arriba que nadie mientras escucha música con sus auriculares inalámbricos caros.

Por eso mismo, este vídeo sin más no ha sido un vídeo más y ha despertado tanta indignación en unas redes sociales que, a la vez, hay que relativizar. Sólo es una imagen de un momento. Pero una imagen que no parece conectada con el tiempo en el que vivimos: con niñas vestidas con traje de flamencas como floreros en los laterales y, con un equipo, que parece no valorar a sus hinchas. Por eso mismo, la Selección debería ejercer autocrítica y que les sirviera para reflexionar uno de los motivos por el que el fútbol quizá empiece a ser menos fútbol que antes.