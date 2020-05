La batalla entre 'Pasapalabra' y 'Sálvame': la táctica para bombardear el efecto del 'rosco'

Si no hay una gran exclusiva, nos la inventamos. Es lo que hizo 'Sálvame' para debilitar el estreno de 'Pasapalabra' en su llegada al horario de tarde este lunes. Los de Telecinco cebaron con ímpetu que iban a desvelar la noticia " bomba de las bombas". Aunque, al final, no había ninguna revelación. Sólo pusieron a sus colaboradores a abrir la boca con cara de asombro mientras miraban un móvil y no desvelaban nada al ojo del espectador. Porque no había nada que desvelar.

Pero 'Sálvame', con este paripé, consiguió parte del efecto que buscaba: 'Pasapalabra' no lideró. Pero ni falta que le hacía, pues el resultado del programa fue excelente. Así Antena 3 cosechó su mejor estreno de la tarde desde el año 2010.

'Sálvame Tomate' 2.192.000 - 19,5% | 'Pasapalabra': 2.042.000 - 18,1%

Este dato, prácticamente empate en número de espectadores, apunta a que 'Pasapalabra' se irá estabilizando en esa franja. Hasta puede ir ganando adeptos con paciencia. Las audiencias de los dos rivales se irán normalizando después de la burbuja del primer día en el que ambos canales han apostado por una promoción muy fuerte para generar interés. Antena 3 no paró de recordar que Roberto Leal se instalaba a las ocho de la tarde, a la vez que Telecinco no cesó en insistir de que se iba a conocer una noticia espectacular. Y su audiencia se creyó o quiso creerse la pantomima, por cierto.

Pero en una contienda diaria, el primer día sólo sirve para el titular. Los teatrillos sobreactuados sin un guion con contenido no bastan para las emisiones posteriores de una compleja batalla que también se juega a la hora en la que justo termina la emisión de los dos contrincantes.

Da la sensación de que este lunes Telecinco fue improvisando en directo el instante exacto en el que debía finiquitar 'Sálvame' hasta incluso esperar que acabara 'Pasapalabra' para arrancar su informativo a la misma hora que Antena 3 y, de esta forma, evitar que existiera un trasvase de espectadores de Telecinco a la infalible prueba del 'rosco'. Es más, el programa no cerró con su rodillo habitual de créditos y Jorge Javier Vázquez dio paso directamente a Pedro Piqueras a través de una pantalla partida para evitar a toda costa cualquier intento de cambio de canal. Ni una milésima de segundo de tregua al espectador.

Paso de 'Sálvame' a informativo

De hecho, cuando Telecinco emitía 'Pasapalabra', se retrasaba el final del 'rosco' prácticamente hasta las nueve y diez de la noche para que a la audiencia no le quedara otra que ver el informativo de Pedro Piqueras, ya que el resto de espacios de noticias ya habían comenzado en los demás canales y, por tanto, su relato de la actualidad estaba más avanzado. Como consecuencia, el público de 'Pasapalabra' con Christian Gálvez ya no 'zapeaba' a otro canal. Se quedaba en Telecinco para no perderse ninguna noticia.

Ahí se juega otra pelea: la de retener al público. Y esta pelea no depende sólo de programas, la pelea se libra en la manera en la que se colocan en el tablero las principales bazas de estos formatos. El rosco es el gran tesoro, el épico icono diario que puede aupar un canal y debilitar al otro. Su posición en el minutaje de la emisora puede hacer pupa a Piqueras si Antena 3 quisiera, pero de momento la prioridad de Atresmedia debe ser estabilizar en relevancia social su programación de tarde.

Programación de tarde en la que 'Pasapalabra' se perfila como un gran aporte para el canal. La ventaja es que el 'rosco' no necesita paripés sobreactuados como un golpe de efecto, porque la emoción de esta rosquilla de preguntas culturales es en sí misma el golpe de efecto. Y en Telecinco lo saben.