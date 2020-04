La televisión activa rodajes: ¿el regreso de 'OT' cada vez más cerca?

La televisión quiere volver a la normalidad. Los datos de audiencia demuestran que existe una alta demanda de programas de entretenimiento que relajen la tensión a la que la sociedad ha estado sometida durante el confinamiento.

La ficción, los concursos y los programas de entretenimiento no salvan vidas, pero sí son fundamentales en la salud mental social. La sobreinformación, la especulación y las cábalas cuando no existen certezas agotan a un público que agradece la televisión que deja atrás la webcam que recalca que seguimos de cuarentena.

De ahí el éxito del 'Deluxe' de este sábado, centrado en el culebrón de un opinólogo, su amante reportera y su exnovia ex 'gran hermana'. El público quiere historias, a poder ser con un buen chorretón de comedia, que rescaten su cabeza de la incertidumbre. Aunque sea un ratito. Por eso mismo, también triunfa y ha sido una acierto lanzar ya 'MasterChef'. El problema es que los capítulos grabados del talent show gastronómico se agotan. Y hay que volver a grabar.

En estos días, el entretenimiento audiovisual intenta recuperar poco a poco y con cautela la normalidad. Las factorías de entretenimiento pueden acelerar este proceso, ya que los medios de comunicación se consideran esenciales. Ya se están produciendo en los Estudios de Atresmedia la nueva temporada de 'Pasapalabra' y ha vuelto 'Zapeando' desde su estudio en Globomedia. Además, La Sexta ya anuncia el retorno de 'El Intermedio' con Wyoming también desde el plató de siempre -que es el mismo que 'Zapeando', por cierto-.

Las emisiones por webcams se empiezan a agotar y, para seguir siendo competitivo, se necesita regresar lo antes posible a la calidad de imagen y la amplitud escénica. Retorno que no es incompatible con el aprendizaje audiovisual que deja esta crisis sanitaria: ha enseñado a los medios que podrán ser más versátiles y rápidos a la hora de hacer entrevistas o guiños con sólo una webcam.

Pero la audiencia premia a los canales de televisión que intentan recuperar su normalidad. Y, en este escenario, parece que el retorno de 'OT 2020' está cada vez más cerca. El formato de Gestmusic sigue vivo en su canal de Youtube, pero la merma de audiencia de los directos puntuales desde casa de los alumnos podría acelerar la vida de una academia a la que queda un mes de edición. No se sabe cómo volverá ni con qué dinámica se actuará, pues el confinamiento ha desvirtuado la ingenuidad de los participantes que es una de las claves del concurso. Tampoco las galas podrán tener público, lo que enrarece la puesta de largo del show. Pero la directora de la academia Noemí Galera es hábil para incorporar los cambios con naturalidad. Los explica, los afronta, los incorpora como se hace en la propia vida real.

En este mes de mayo o junio podríamos asistir al retorno de 'OT'. ¿Desde plató? ¿Sólo desde la academia? El hándicap de programas como 'MasterChef' y 'OT' está en que sus galas no se graban en los estudios de TVE. La diferencia entre uno y otro, está en que 'MasterChef' no es en directo y se podrá acabar de rodar la temporada en unos días, mientras que 'Operación Triunfo' despliega bastante personal y tiene que estar bien equipado. Ambos formatos, además, se realizan en naves sin control incorporado de realización. Así que la cadena pública tiene que utilizar unidades móviles que no cumplen las medidas de distanciamiento para la seguridad de sus trabajadores en una circunstancia como esta. Ahí está la clave que puede retrasar el retorno de grandes programas que movilizan a mucho equipo de una televisión con una audiencia que ansía más entretenimiento que ayude en el duro camino.