Lo que supone la cancelación de 'Eurovisión 2020'

Crónica de una cancelación anunciada. 'Eurovisión 2020' no se realizará por la grave crisis del coronavirus. La final de festival se iba a celebrar el próximo 16 de mayo en Rotterdam y la situación a la que nos enfrentamos ha obligado a paralizar su producción.

Por primera vez en sus 64 años de existencia, no se celebrará este concurso que volverá en 2021. No tenía sentido ir retrasando la cita del eurofestival, pues no se sabe cómo va a evolucionar la pandemia que sufrimos y la UER ha tomado la medida más drástica con todo lo que se supone.

Según las reglas vigentes, las canciones seleccionadas no podrán participar en la edición de 2021, ya que los temas deben ser originales para el año de emisión. Habrá la posibilidad a las cadenas de cada país a que participen los mismos candidatos. Una decisión que también tiene su complejidad. Y es que la estrategia para triunfar en 'Eurovisión' consiste en desarrollar un buen producto en el que tan importante como el artista que interpreta es el tema en sí y la propuesta escénica que conlleva. La canción y el cantante es un casamiento crucial.

Pero, ante este momento inaudito que lleva a decisiones inauditas, no tiene sentido que el festival se repita tal cual un año más tarde. Porque 2021 no será ya nada igual a 2020. Y lo inteligente es que las propuestas broten con la sensibilidad del camino hacia un nuevo eurofestival después de un parón global. Así que nos quedaremos sin ver cómo se desenvuelven en el escenario de Rotterdam los rusos de Little Big con su pegadizo 'Uno', la revelación de los prolegómetos del festival. Tampoco Blas Cantó representará a TVE y España interpretando su 'Universo' en el escenario gigante del festival. España deberá construir otra propuesta de cero para destacar en un formato que no es sólo una competición europea de canciones. Es mucho más, es un punto de encuentro de países dispuestos a trascender emocionando con todas las artes de la televisión musical que se implica con su público. Y el año que viene, después de todo lo que nos está pasado, ese punto de encuentro entre países desde luego que será más emocionalmente trascendente.