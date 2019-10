El punto fuerte de cada cadena en información: así sería el 'Telediario' transversal

Tradicionalmente, los informativos han sido el pilar vertebrador de las cadenas de televisión. Los 'Telediarios' organizaban su programación con dos ediciones a dos horas identificables y que servían de eje al resto del programas del canal, a la vez que daban empaque de credibilidad a la emisora. Esto está cambiando, pero siguen siendo claves en la influencia social de la cadena.

TVE, La 2, Antena 3, Telecinco y La Sexta son las cadenas que mantienen unos informativos que son decisivos en su programación diaria y que atesoran una línea editorial con fortalezas de las que aprender el resto.

Estos son los cinco puntos fuertes (que no únicos) de los informativos de la televisión en España. Uno por cadena.

TVE. La perspectiva con sosiego.

Los informativos de Televisión Española mantienen esa esencia del periodismo de narrar otorgando perspectiva y análisis a la digestión de la realidad. Lo hacen con ritmo, pero sin perder el sosiego. También cuando se cubran acontecimientos en directo. Son los 'Telediarios' que enfocan más diversidad de temas y son cruciales para una sociedad más libre.

LA 2. La conciencia.

'La 2 Noticias' históricamente ha sacado margen de tiempo para enfocar esos temas sociales que marcan el devenir del mundo pero que, en cambio, no siempre tienen hueco en las escaletas de los informativos clásicos. Tener conciencia social y comunicarlo con la complicidad del autor que crea vínculos de implicación con su público porque apuesta por la credibilidad del periodismo llano, donde la solemnidad da paso a la honestidad.

Antena 3. La modernidad visual.

Antena 3 ha sabido crear los informativos con mejor línea visual que, al final, los convierte también los que cuentan con un relato más televisivo. Su escenografía es tan diáfana como luminosa, lo que otorga una amplitud perfecta para la experiencia del consumo de una información bien organizada. Toda la línea gráfica, las imágenes que alimentan las grandes pantallas de fondo, los rótulos sobreimpresionados, la realidad aumentada que aparece en la escenografía e incluso el logotipo de la cadena guardan coherencia en 'Antena 3 Noticias'. Es más, se inyecta una modernidad a la información que hace más accesible y cómodo el relato de las noticias en el ojo del espectador Una excelente dirección visual, limpia, transparente y armónica, pensada para amoldarse con inteligencia a los diferentes soportes desde los que se consume la tele de hoy. Porque la tele ya no se ve sólo por la tele.

Telecinco. En el punto de la noticia.

Aparentemente es el espacio de noticias más sencillo. Su decorado es el más antiguo de todos los informativos y no parece que existan ganas de cambiarlo. Un skyline y cuatro paneles grises. Pero da igual, Pedro Piqueras, como director de 'Informativos Telecinco', ha sabido adaptar la información a las limitadas necesidades de la cadena que lo emite. Así su crónica informativa va al grano. El relato de la actualidad se construye casi sin necesidad de mostrar el plató de la cadena, sólo se desarrolla con una ingeniosa coreografía de conexiones en directo. El espectador siente que Mediaset está en el lugar de la noticia. Piqueras presenta y da paso a un periodista desplazado que remata in situ para, después, se desarrolle el tema en un breve reportaje si es necesario. Rápido, conciso. Pero, a la vez, muy versátil. No hay diversidad de planos en el estudio de la cadena, pero sí variedad de impactos de conexiones. Se cuenta lo que ha sucedido a través de la riqueza de los enviados especiales y directos.

La Sexta. Los reflejos.

El periodismo crece con la pasión bien entendida. Y La Sexta ha sido hábil a la hora de adaptar los nuevas formas de consumo del espectador a la iconografía de la televisión lineal. Multipantalla, grafismo, 'pactómetros', rótulos grandes, redes sociales, grabaciones en directo desde el propio móvil... La Sexta se amolda con reflejos creativos a las necesidades del momento. Lo hecho utilizando armas clásicas de los medios de comunicación de siempre, como es la rapidez de mover la programación para estar donde sucede la noticia con aquella narración viva de la radio. Ahí García Ferreras se ha convertido en un gran director de la rítmica orquesta de la información en el vivo y del directo. Así La Sexta ha roto viejos protocolos periodísticos sin olvidar que no hay que dejar de pisar la calle, también con sus periodistas de referencia. De esta forma, la propia Ana Pastor sale del plató para estar, por ejemplo, en el Parlament a pie de micro. No sólo eso, no esconde el móvil. Lo tiene en la mano, es herramienta de trabajo que la tele vieja pediría ocultar (o algún profesor antiguo a los diputados en el Congreso). Pero no. El móvil ahora significa estar conectado al mundo y La Sexta lo utiliza, lo aprovecha, lo transmite. Tiene reflejos. Apasionados reflejos.

